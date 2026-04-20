“Tas jau ir jauns līmenis!” Pircēji piefiksējuši, ka mājražotāju tirdziņos nopērkamās olas nemaz nav tik labas 4
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka vairāki pircēji ziņo, ka veikalos “Top!”, “Lats”, “Lidl”, “Mego”, “Spar” nopērkamas vistu olas, kas ir no Ukrainas un uz kuru iepakojuma atrodama norāde: “ES standartiem neatbilstošs.”
Šīs olas lielākoties ir lētākas nekā Latvijas ražotāju piedāvātās, taču minētais marķējums mulsina. Vairākas diskusijas par šo tēmu lasāmas arī sociālajos tīklos, kur daži cilvēki rosina nekādā gadījumā nepirkt šādas olas, bet citi norāda, ka ola paliek ola un ir labi, ja varam ko iegādāties lētāk.
Taču šoreiz stāsts ir par ko citu. Sociālo mediju platformā “Threads” Līva ievietojusi fotogrāfiju, kurā redzamas olas, taču ir kāds āķis: “Par to ka mājražotāju tirdziņos blakus saviem tomātiem tirgo pirms tam “Maximā” nopirktos dārzeņus kā no sava dārza, biju dzirdējusi.
Tā kā biju šo ielikusi rajona “Facebook” grupā tad organizators “Mājražotāju tirdziņš” man arī atbildēja, ka viss ir ok, olas ir pareizi marķētas. Tagad nezinu kas sliktāk: a) viens pārdevējs krāpjas; b) organizators pieļauj cilvēku maldināšanu un šādu produktu tirdzniecību par eko olu cenu.”
Kārlis atzīstas, ka šādu metodi dzird pirmo reizi: “Uz tirdziņiem nestāvu, olas pievedu klāt klientam.”
Arī Alberts neslēpj, ka ir pārsteigts: “”Trešās” olas jau pat lielveikalos ir retums, bet mājražotāju tirdziņam tas ir jauns līmenis. Skarbi.”
Arī Kasparam ir ko teikt: “Centrāltirgū arī ir “vietējās” zemnieku olas. Ieved no igauņiem un tirgo kā vietējās, zinu arī vairākus zemniekus tirgos, kas nopērk dārzeņus vairumtirdzniecības bāzēs un tad tirgo uz tirgiem kā savā saimniecībā audzētus.
Savukārt Vinetai nācies piedzīvot nepatīkamu situāciju: “Man tirdziņi un ēdiens vispār biedējoši. Ir gadījies būt vienā tirgū agri no rīta, kad auto sabrauc un sāk krāpties visi. Un tas baltas transportieris ar žāvētajām vistām manā atmiņā uz mūžu – veselas vistas uz plikas grīdas mašīna, iet aizķēra ar kāju, paspēra un tad to uz galda lika. Tik skumja attieksme.”
Kas patiesībā ir šie mistiskie cipariņi, kas redzami uz olām?
Šis ir vissvarīgākais rādītājs, jo tas parāda, kādos apstākļos vistas tiek turētas:
0 – Bioloģiskā (turēšanas metode)
Vistas tiek audzētas bioloģiskajās saimniecībās. Tām ir brīva piekļuve āra videi, tās saņem bioloģisku barību, un tiek ievēroti augstāki labturības standarti.
1 – Brīvos apstākļos
Vistas var brīvi pārvietoties ārā.
Barība ne vienmēr ir bioloģiska.
2 – Kūtī
Vistas dzīvo telpās, bet netiek turētas sprostos.
Tām ir iespēja brīvi kustēties kūtī.
3 – Sprostos
Vistas tiek turētas sprostos.
Šie ir visierobežotākie apstākļi ar vismazāko kustību brīvību.
Jo mazāks pirmais cipars, jo labāki apstākļi vistām.