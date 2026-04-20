FOTO. Pilnas saujas dzintaru! Latvieši dalās neticamos atradumos Mellužos, Dubultos un citviet
Katrs īsts latvietis, dodoties pastaigāties gar jūru, vismaz reizi sevi pieķēris pie tā, ka tīši vai netīši, deguns nodurts zemē smiltīs meklējam vai nu akmentiņus ar caurumiņu vai dzintarus. Kad nu atrasts, tā ir liela laime un veiksme. Kā izrādās, šobrīd daudzi atraduši tieši Mellužu, Dubultu un vēl citās piejūras teritorijās gana daudz mazu dzintariņu un ar prieku tos parāda arī saviem draugiem un radiem sociālajos tīklos.
Komentāros ātri vien kļūst skaidrs — kamēr vieni joprojām meklē savu pirmo dzintara gabaliņu, citi jau parāda “dzintaru medību” lolojumus. Un to ir daudz.
Cilvēki atzīst, ka iepriekš domājuši — tas ir retums, bet pēc pēdējām vētrām aina krasi mainījusies. No Carnikavas līdz Dubultiem un Asariem cilvēki dalās ar fotogrāfijām, kur plaukstās mirdz mazi, medaini akmentiņi. Kāds raksta: “nav tik daudz, bet prieks”, kamēr cits jau demonstrē maisiņu ar krietnu krājumu.
Īpaši aktīva bijusi Jūrmalas puse — Majoru, Dzintaru, Dubultu pludmales komentāros tiek pieminētas visbiežāk. Vairāki pat joko, ka “visi vakar bijām dzintara medībās”, un bildes to tikai apstiprina. Saujās redzami gan sīki gabaliņi, gan pārsteidzoši lieli atradumi, kas izceļas ar dzidru dzintara krāsu.
Interesanti, ka ne visi meklē tikai dzintaru — kāds pamanījis arī daudz izskalotu koka gabaliņu, ko var izmantot dizainā. Citi savukārt atzīst, ka līdz šim pat nav sapratuši, ko cilvēki pludmalē tik cītīgi lasa, līdz ieraudzījuši šos atradumus.
Protams, ir arī skeptiķi — tie, kuri saka, ka visu mūžu meklējuši un neko tādu nav atraduši. Bet pat viņi piebilst: lielākā daļa dzintara ir mazi gabaliņi, kurus vienkārši jāiemācās pamanīt. Un tad ir tie veiksminieki, kuri iedvesmo pārējos — ar lielākiem, gludi noslīpētiem dzintara gabaliem plaukstā, kas saulē izskatās gandrīz kā dārgakmeņi.