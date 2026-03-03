Foto: Pexels.com

Ideāla padomju laiku meitene: īpašā mācību grāmatā atklāj tā laika seksuālās izglītības dīvainības 0

kokteilis.lv
6:15, 3. marts 2026
Kokteilis Dzīvo

Padomju laikos sabiedrībā bija noteikta kārtība, skaidri noteikumi un sistēmai ērti, kontrolējami cilvēki. Tas īpaši spilgti bija redzams meiteņu audzināšanā.

Kokteilis
Kādā krāsā jābūt makam, lai piesaistītu naudu: katrai zodiaka zīmei ir savs tonis
Latviešiem pēdējā iespēja uzpildīties “pa lēto”: degviela Eiropā jau šodien ir “uz pusi dārgāka” un vietējie brīdina, ar ko rēķināties mums 78
Kokteilis
Laimīgie! Marta pirmā nedēļa solās būt īpaši labvēlīga šīm četrām zodiaka zīmēm
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo lietuviešu medijs Lrytas, 1979. gadā izdotā Marijas Bagdonaites rokasgrāmata “Tev, meitene” bija paredzēta tām, kuras jau beidz vai drīzumā pabeigs skolu. Oficiāli – lai palīdzētu sagatavoties dzīvei. Patiesībā – lai izaudzinātu “pareizu” sievieti: pieticīgu, paklausīgu un ģimenei nodevušos mājsaimnieci.

Kāda bija ideālā meitene?

“Meiteni vienmēr gribam redzēt labu, mīļu, pieticīgu, draudzīgu, čaklu,” – tā ideālā meitene tiek raksturota grāmatas sākumā. Lasītāja netiek uztverta kā augoša, patstāvīga sieviete, bet drīzāk kā nākamā sieva, māte un strādniece, tāpēc grāmata viņu gatavo tieši šiem pienākumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Krievi ir ellīgi nikni, jo atklājuši, cik brangu naudu Pugačova katru mēnesi saņem no Krievijas
Medvedevs piedraud Trampam ar karu un atklāti paziņo: Krievija nav ieinteresēta mierā ar Ukrainu
VIDEO. Ukrainas spēki pārrauj “krievu mūri”: atbrīvoti jau deviņi ciemi Donbasā

Labi audzinātai sievietei jāprot viss: strādāt, mācīties, rūpēties par mājām, bērniem, vīru un vienlaikus saglabāt mieru, pieklājību un nekad nenogurt.

Pat atpūtai bija jābūt jēgpilnai. Gulēšana un nekā nedarīšana tika uzskatīta par netikumu. Piemēram, pēc darba nogurušai meitenei ieteikts atpūsties, nodarbojoties ar rokdarbiem, taču pirms tam jāpaveic mājas darbi:

“Ja skolā, rūpnīcā, fermā vai citur strādājot esi nogurusi, tad nebūs nekā labāka, kā, atgriežoties mājās, nodarboties ar rokdarbiem. (Protams, pirms tam esi paēdusi pusdienas, visu sakārtojusi, pārbaudījusi, vai nav palikuši nemazgāti trauki, nenoslaucīts galds, slapja grīda, varbūt jāiznes atkritumi vai jāizpurina paklājiņš pie durvīm),” rakstīts grāmatā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bijušais premjers publiski atzīst, ka padomju laikā latviešu valodā runājis labāk, liekot raidījuma vadītājai smieties
Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē
“Labi nerunāsim vairs par to,” Zane Daudziņa publicē vēstuli, ko savulaik sūtījusi mammas brālim Andrejam, kurš atradās lēģerī
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.