Ideāla padomju laiku meitene: īpašā mācību grāmatā atklāj tā laika seksuālās izglītības dīvainības
Padomju laikos sabiedrībā bija noteikta kārtība, skaidri noteikumi un sistēmai ērti, kontrolējami cilvēki. Tas īpaši spilgti bija redzams meiteņu audzināšanā.
Kā ziņo lietuviešu medijs Lrytas, 1979. gadā izdotā Marijas Bagdonaites rokasgrāmata “Tev, meitene” bija paredzēta tām, kuras jau beidz vai drīzumā pabeigs skolu. Oficiāli – lai palīdzētu sagatavoties dzīvei. Patiesībā – lai izaudzinātu “pareizu” sievieti: pieticīgu, paklausīgu un ģimenei nodevušos mājsaimnieci.
Kāda bija ideālā meitene?
“Meiteni vienmēr gribam redzēt labu, mīļu, pieticīgu, draudzīgu, čaklu,” – tā ideālā meitene tiek raksturota grāmatas sākumā. Lasītāja netiek uztverta kā augoša, patstāvīga sieviete, bet drīzāk kā nākamā sieva, māte un strādniece, tāpēc grāmata viņu gatavo tieši šiem pienākumiem.
Labi audzinātai sievietei jāprot viss: strādāt, mācīties, rūpēties par mājām, bērniem, vīru un vienlaikus saglabāt mieru, pieklājību un nekad nenogurt.
Pat atpūtai bija jābūt jēgpilnai. Gulēšana un nekā nedarīšana tika uzskatīta par netikumu. Piemēram, pēc darba nogurušai meitenei ieteikts atpūsties, nodarbojoties ar rokdarbiem, taču pirms tam jāpaveic mājas darbi:
“Ja skolā, rūpnīcā, fermā vai citur strādājot esi nogurusi, tad nebūs nekā labāka, kā, atgriežoties mājās, nodarboties ar rokdarbiem. (Protams, pirms tam esi paēdusi pusdienas, visu sakārtojusi, pārbaudījusi, vai nav palikuši nemazgāti trauki, nenoslaucīts galds, slapja grīda, varbūt jāiznes atkritumi vai jāizpurina paklājiņš pie durvīm),” rakstīts grāmatā.