Foto. pexels-silverkblack

“Principā, “Depo” pietrūkst tikai dzemdību nodaļas un bēru kantora.” Soctīkliem nākas atzīt, ka šis veikals pārspējis jebkuru citu 1

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:14, 1. jūnijs 2026
Ziņas Ekonomika

Latvijā būvniecības veikals “Depo” gadu no gada ir paplašinājis savu sortimentu un principā jau sen ir pārstājis būt tikai būvmateriālu veikals vien. Tagad ir kļuvis par tādu kā sadzīves centru, kur vienā braucienā var nokārtot gan ar remontu, gan ar ikdienas vajadzībām saistītās lietas.

Kokteilis
Lielais jūnija horoskops visām zīmēm! Auniem neklāsies viegli, bet Vēžiem uzspīdēs veiksme
7 lietas, ko nekad nevajadzētu darīt kapsētā, lai nepiesaistītu sev neveiksmes
Krimināls
VIDEO. “Lopi!” Jūrmalas pilsētas svētkos ielas vidū izcēlies brutāls kautiņš, runā, ka viens cietušais ir komā 126
Lasīt citas ziņas

Sociālie tīkli ir sajūsmā – cilvēki dalās priecīgos novērojumos, cik plašs un ērts ir piedāvājums. Kāds vietnē “X” ironiski raksta: “Principā, Depo pietrūkst tikai dzemdību nodaļas un bēru kantora. Bet tā tur ir viss pilnvērtīgai dzīvei – sākot no pamperiem un beidzot ar mājas būvi un iekārtošanu.”

Mūsdienu “Depo” veikali patiešām piedāvā gandrīz visu, kas nepieciešams mājai un sadzīvei. Blakus klasiskajam būvmateriālu klāstam plašā izvēlē pieejamas arī ikdienas preces: pārtikas produkti, dažāda veida dzērieni, puķes un ziedi, zeķubikses, preces ziemai, pamperi un bērnu mantiņas, un vēl daudz kas cits.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Luterāņu garīdznieks Eimanis apsūdzēts divu meiteņu seksuālā izmantošanā; mācītājs vainu noliedz
Krimināls
VIDEO. Kautiņš Jūrmalas svētkos beidzas ar pavērsienu – lieta pārkvalificēta, uzbrucējam draud maigāks sods
“airBaltic” jaunais biznesa plāns ir sagatavots valdes līmenī, nevar gan solīt, ka tas tiks apstiprināts…

Cilvēki priecājas, ka tagad var vienā braucienā nopirkt gan flīzes vannas istabai, gan vakariņu produktus un ziedus sievai. Komentāros sociālajos tīklos lasāms entuziasms un humors, ka arī: “kapiņiem viss ir – kapu sveces, dažas pat ar kaut kādu simboliku. Pat svaigas rozes tur ir pa 10.” “Un alkohols saprātīgās cenās. Viss mājai un remontam:)”

Protams, ne viss ir perfekti – daži piemin, ka svaigi dārzeņi, augļi tur nav, bet gaļa tomēr labāk pērkama tirgū vai specializētajos veikalos, un preču pieejamība reizēm variē. Tomēr kopējais viedoklis ir pozitīvs. Lūk, ieskats komentāros.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tur pārdodas dzīvībai un drošībai bīstamas preces! Eiropas Komisija bargi soda populāro “Temu”
Veselam
Kāpēc pārtikas veikalā vienmēr nopērc vairāk, nekā plānoji. Atbildes, kā no tās izvairīties
Slazds vai reāls ieguvums? Eksperts atklāj patiesību, ko slēpj 50% atlaides lielveikalos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.