Latvijā būvniecības veikals “Depo” gadu no gada ir paplašinājis savu sortimentu un principā jau sen ir pārstājis būt tikai būvmateriālu veikals vien. Tagad ir kļuvis par tādu kā sadzīves centru, kur vienā braucienā var nokārtot gan ar remontu, gan ar ikdienas vajadzībām saistītās lietas.
Sociālie tīkli ir sajūsmā – cilvēki dalās priecīgos novērojumos, cik plašs un ērts ir piedāvājums. Kāds vietnē “X” ironiski raksta: “Principā, Depo pietrūkst tikai dzemdību nodaļas un bēru kantora. Bet tā tur ir viss pilnvērtīgai dzīvei – sākot no pamperiem un beidzot ar mājas būvi un iekārtošanu.”
Mūsdienu “Depo” veikali patiešām piedāvā gandrīz visu, kas nepieciešams mājai un sadzīvei. Blakus klasiskajam būvmateriālu klāstam plašā izvēlē pieejamas arī ikdienas preces: pārtikas produkti, dažāda veida dzērieni, puķes un ziedi, zeķubikses, preces ziemai, pamperi un bērnu mantiņas, un vēl daudz kas cits.
Cilvēki priecājas, ka tagad var vienā braucienā nopirkt gan flīzes vannas istabai, gan vakariņu produktus un ziedus sievai. Komentāros sociālajos tīklos lasāms entuziasms un humors, ka arī: “kapiņiem viss ir – kapu sveces, dažas pat ar kaut kādu simboliku. Pat svaigas rozes tur ir pa 10.” “Un alkohols saprātīgās cenās. Viss mājai un remontam:)”
Protams, ne viss ir perfekti – daži piemin, ka svaigi dārzeņi, augļi tur nav, bet gaļa tomēr labāk pērkama tirgū vai specializētajos veikalos, un preču pieejamība reizēm variē. Tomēr kopējais viedoklis ir pozitīvs. Lūk, ieskats komentāros.
Principā, Depo pietrūkst tikai dzemdību nodaļas un bēru kantora. Bet tā tur ir viss pilnvērtīgai dzīvei – sākot no pamperiem un beidzot ar mājas būvi un iekārtošanu. https://t.co/EXpQYSSzuM
— Jānis. (@tvitermaniaks2) May 28, 2026
Gan jau tas čalis, kas atslēgas vīlē, arī zobus var saplombēt.
— Jānis. (@tvitermaniaks2) May 29, 2026
Bet jāpērk 2+ lai būtu atlaide.
— Cyber George 🇱🇻 (@_HellkerN_) May 30, 2026
Nu bet tur var nopirkt visu, lai pats savus izaudzētu. Ja tur vēl gurķus pārdos, tauta izlaidīsies, neko paši vairs neaudzēs un neviens tur siltumnīcas nepirks.
— LasmaW (@Lasmons) May 29, 2026
Nē, nē, šo lietu cilvēki vienkārši bieži pārprot. Stādi ir jāpaņem jau uzreiz. Bet kamēr izbrauc visu veikalu un sakrāmē ratos visu, ko vajag, tikmēr tas gurķis jau ir izaudzis, var novākt ražu.
— Līna Kovalevska (@lina_kina) May 29, 2026
Klientu servisā notāra pakalpojumi. Nav ko tur izplūst Apšukrūmas dzejās un Mendelszona maršos.
— Jānis. (@tvitermaniaks2) May 28, 2026
Ir dēļi un naglas, kaut kāda drēbe drapējumam ar atradīsies un burbuļplēve lai mīkstāka gulēšana. Depo taču ir DIY
— hrabis 🇱🇻🇺🇦 (@hrabisk) May 29, 2026
Depo ir tikai viena problēma – konkrētas lietas (gan produkti, gan materiāli) mēdz būt, bet mēdz arī nebūt. Respektīvi, nevari paļauties, ka dabūsi tur visu nepieciešamo. Jā, arī Rimi tā mēdz gadīties, bet daudz, daudz retāk.
— r. (@rickurators) May 29, 2026