VIDEO. Kautiņš Jūrmalas svētkos beidzas ar pavērsienu – lieta pārkvalificēta, uzbrucējam draud maigāks sods 0
Nedēļas nogalē Jūrmalā, kautiņā svētkos Jomas ielā, cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam tagad draud maigāka atbildība, noskaidroja aģentūra LETA.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā Kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš. Sociālajos tīklos bija ievietots aculiecinieka video, kurā redzams, ka Jūrmalā uz ielas dūres izvicina krieviski runājoši vīrieši, bet citi aicina viņus pārtraukt kauties, savukārt viens vīrietis ar asiņojošu seju pēc saņemtiem sitieniem pa galvu nokrīt zemē un zaudē samaņu.
Valsts policija sākotnēji paziņoja, ka viena persona sestdien tikusi aizturēta un sākts kriminālprocess par smagu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu.
Pirmdien VP aģentūra LETA noskaidroja, ka kautiņā cietušais, 1998. gadā dzimušais vīrietis bija nogādāts Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, kur mediķi neesot konstatējuši smagus miesas bojājumus un cietušais izrakstīts no medicīnas iestādes.
Kriminālprocess līdz ar to ticis pārkvalificēts par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Aizturētais jaunietis dzimis 2006. gadā.
Krimināllikums par smaga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par huligānismu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Jūrmalas pašvaldības policijā aģentūrai LETA apgalvoja, ka pasākuma uzraudzībai tika iesaistīti “visi pašvaldības policijas pieejamie cilvēkresursi”. Policija konstatējusi vairākus pārkāpumus, kas saistīti ar alkohola lietošanu sabiedriskā vietā.
Savukārt komentējot konkrēto kautiņu, pašvaldības policijā pauda, ka “notikumi ar noziedzīga nodarījuma pazīmēm ir VP kompetencē”.
Jūrmalas pilsetas svētki, gandrīz kā kaimiņos 😁 pic.twitter.com/S9nSDjERff
— ZutisKristaps (@ZutisKristaps) May 31, 2026