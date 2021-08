“Tas vienkārši ir nožēlojami…” Veidemane skarbi par valdošās elites nespēju sarunāties ar cilvēkiem Ieteikt







Valdošā elite nesarunājas ar tautu un tas ir nožēlojami, šādu viedokli televīzijas RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu top” pauda žurnāliste Elita Veidemane.

“Es esmu šokā no tā, ka valdošā elite vispār nereaģē uz to, ka cilvēki ir neapmierināti ar ļoti daudzām lietām. Viņi ceļ žogu ap valdības māju – it kāds ies dauzīt tur logus! Viņi vispār nesarunājas ar tautu un tas vienkārši ir nožēlojami,” sacīja žurnāliste.

Runājot par akciju “Baltijas ceļš”, Veidemane sacīja, ka ne jau tikai Šlesera un Gobzema atbalstītāji tur stāvēja.

“Varbūt kādi 10% tur arī stāvēja. Nešaubīgi arī viņiem ir savi fani un atbalstītāji. Katrai partijai tādi ir, bet es domāju, ka cilvēki stāvēja tāpēc, ka viņiem ir apriebies kā pret viņiem izturas – kā pret tukšumu, kā pret lopiem,” norādīja Veidemane.

Viņasprāt, valdības vadītājs Krišjānis Kariņš ir nokavējis brīdi, kad vajadzēja runāt ar cilvēkiem.

“Es nedomāju, ka viņš varētu kaut ko sakarīgu pateikt – cilvēki sāktu smieties par viņu. Vajadzēja jau sen sākt runāt ar cilvēkiem, vajadzēja sen runāt ar tautu. Kāpēc prezidents nerunā ar tautu?” retoriski vaicāja žurnāliste.