“Tauta drīz ņems dakšas rokās!” Z blogeris paziņo par katastrofas sākumu Krimā 0
Krievijas Z blogeris Aleksandrs Gornijs atklāti pastāstījis par kolapsu okupētajā Krimā, vēsta “Dialog.UA”.
Situācija okupētajā Krimā esot ārkārtīgi smaga. Cilvēki esot vīlušies Krievijā un uzskatot, ka tā viņus “uzmetusi”, apgalvo Krievijas Z blogeris Aleksandrs Gornijs.
Viņš norādījis, ka televīzijā rādītais attēls vairs pilnībā neatbilst realitātei. Pēc viņa teiktā, Maskava pilnībā ignorējot Krimas problēmas.
“Televīzijas ēterā, kad uz stundu ieslēdza elektrību, viss ir lieliski. Skatos ‘Pirmo kanālu’, bet tur galvenā ziņa – zemestrīce Venecuēlā. Tikmēr Feodosijā veikali tiek izpirkti, cilvēki ir ļoti saspringti… Elektrības nav visu dienu – ieslēdza un izslēdza. Benzīns nav gaidāms. Krimas ‘sūtņi’ naktī metās uz Krasnodaras novadu, bet arī tur ar pieejamību ir pilnīgs krahs,” raksta Gornijs.
Pēc viņa teiktā, sarunās ar cilvēkiem kļūstot skaidrs, ka jautājumu ir daudz, bet atbilžu nav.
“Krimas varas vertikāle neizturēja pārbaudījumu… Nodarbojās ar visu ko, tikai ne gatavošanos tam, kas jau sen bija gaidāms. Tikmēr ‘Vienotā Krievija’ ir dziļā kosmosā, un es dzirdu, ko par viņiem runā cilvēki… Situācija iziet no kontroles, pasliktinās, un perspektīvas nav skaidras,” viņš norādīja.
Gornijs prognozē Krimai “katastrofu”.
“Mans prognoze: tas būs uz ilgu laiku, mēs esam katastrofas sākumā. Deficītākā prece pēc benzīna ir dakšas, tauta vēl mazliet – un būs gatava. Cilvēkiem nāk apziņa, ka viņus uzmeta. Vasara ir peļņas laiks, bet šeit jau runa ir par izdzīvošanu. Daudzi vasaru sagaida ar nullēm un mīnusiem, viesnīcas aiziet mīnusos,” raksta Z blogeris.
Viņš piebildis, ka naktī domājot doties uz “kontinentu” benzīna meklējumos.
“Vai izdosies atrast? Nezinu… Tagad visi spēki un laiks tiek veltīti gatavošanās darbiem ‘cietai nosēšanās’ situācijai. Par nekādu peļņu pašlaik nav runas, krājumi nav bezgalīgi,” secināja Gornijs.