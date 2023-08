Vairāki “Twitter” lietotāji pamanījuši, ka mobilajos telefonos vairs nav redzama tik pierastā ikona ar zilo putniņu, kas rakturoja “Twitter”. Tā vietā stājies melnais X burts.

Daudzi norāda, ka, visticamāk, notiks līdzīgi kā ar “Circle K” benzīntankiem, kuriem tik ļoti bija ierasts nosaukums “Statoil”, ka joprojām cilvēki izmanto to.

Jānis Sārts raksta: “Śorīt neatradu telefonā ierasto Twitter ikonu. Pagāja pāris minūtes līdz sapratu ka putniņš aizgājis pa digitālo skuju taku un vietā ir X. Klišejisks un bez cilvēciskuma, man nepatīk.”

Elviss Strazdiņš veicis aptauju, lai noskaidrotu, kad viņa sekotāji “Twitter” sāks saukt par “X”.

Statoil rebrand to Circle K.

It's worse than Twitter changing to X.

It's criminal what they did. https://t.co/7qFq5NWQtn pic.twitter.com/fF0KdwAaGJ

— Andreas (@aindrx) July 31, 2023