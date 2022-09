Ernests Gulbis. Foto: Evija Trifanova/LETA

Teniss Gulbja paspārnē Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Par Latvijas Tenisa savienības (LTS) jauno prezidentu nedēļas nogalē kļuva Ernests Gulbis, kurš amatā nomainīs VDK oficieri Juri Savicki.

LTS kopsapulcei ar jaunām prezidenta un valdes vēlēšanām teorētiski vajadzēja notikt novembrī, taču tās notika agrāk, jo aprīlī tika veikti grozījumi Sporta likumā, kas noteic, ka sporta federāciju valdēs nevar ieņemt amatus bijušie PSRS Valsts drošības komitejas (VDK) darbinieki. LTS kopš 1998. gada vadīja Savickis, kurš savu saistību ar VDK nekad nav slēpis. Līdz ar to amats līdz oktobrim bija jāpamet. Uz to pieteicās arī visu laiku labākais Latvijas vīru tenisa pārstāvis Ernests Gulbis, kurš nav pārtraucis savu karjeru. Vēlēšanās viņš izcīnīja pārliecinošu uzvaru, saņemot 32 no 51 LTS biedru balsīm. Gulbis vēlēšanās pārspēja uzņēmēju, arhitektu un Diplomātu tenisa kluba prezidentu Mārci Apsīti. Novembrī jānotiek vēl vienai kopsapulcei, kurā jāvēl LTS jaunā valde. Līdz kopsapulcei valdē vēl būšot arī Savickis, kurš teorētiski var pretendēt arī uz LTS Goda prezidenta statusu, kas viņam pēc statūtiem turpmāk ļautu kā padomdevējam piedalīties LTS valdes, biedru, komisiju un treneru padomes sēdēs.

Gulbis nedēļas nogalē bija kopā ar Latvijas izlasi Jūrmalā notikušajā Deivisa kausa Pasaules otrās grupas duelī pret Dominikānas Republiku. Kortā viņš gan nedevās, jo nebija vajadzības – Roberts Štrombahs un Kārlis Ozoliņš uzvarēja pirmajās divās vienspēlēs, pēc tam abi arī dubultspēlē, nodrošinot Latvijai uzvaru. Pēc tam Latvijas izlasē debitēja arī Daniels Tens, bet viņa un Kārļa Ozoliņa otrajai vienspēlei vairs nebija izšķirošas nozīmes, Latvijai uzvarot duelī ar 3:2.