TESTS. Blatnojs, kreisais vai vidusšķiras? Kas tu būtu, ja nonāktu cietumā!? 0
Pat ikdienā cilvēki mēdz piekārt citiem etiķetes un iedalīt viņus noteiktās kategorijās, nemaz nerunājot par cietuma vidi, kur grupējumi un piederība noteiktām grupām kļūst īpaši izteikta. Neviens nevēlas nokļūt cietumā, bet tomēr daži cilvēki tur nonāk. Kā pavadīt šo laiku ar cieņu un varbūt pat lietderīgi? Cietumos ir sava dzīve un noteikumi, kas ļauj dzīvot relatīvi droši.
Godīgi atbildi uz visiem jautājumiem, lai uzzinātu, kāda būtu tava dzīve cietumā (nedod Dievs!). Ko darīt, ja neesi apmierināts ar rezultātiem? Vēlreiz pārskati visus testa jautājumus un analizē savas atbildes un visas iespējamās atbildes. Tas sniegs tev ieskatu, kā rīkoties cietumā.
!Tikai atceries — šis ir tikai izklaidējošs tests, nevis reāls veids, kā noteikt cilvēka vietu kādā cietuma hierarhijā. Reālās cietumu subkultūras ir daudz sarežģītākas un atšķiras starp valstīm un iestādēm.
Tev iesita kameras biedrs. Tu zini, ka cietuma noteikumi nosoda fiziska spēka pielietošanu. Tava rīcība?