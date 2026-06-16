Foto: Pexels,com

TESTS. Blatnojs, kreisais vai vidusšķiras? Kas tu būtu, ja nonāktu cietumā!? 0

Annika Niedrīte

Pat ikdienā cilvēki mēdz piekārt citiem etiķetes un iedalīt viņus noteiktās kategorijās, nemaz nerunājot par cietuma vidi, kur grupējumi un piederība noteiktām grupām kļūst īpaši izteikta. Neviens nevēlas nokļūt cietumā, bet tomēr daži cilvēki tur nonāk. Kā pavadīt šo laiku ar cieņu un varbūt pat lietderīgi? Cietumos ir sava dzīve un noteikumi, kas ļauj dzīvot relatīvi droši.

Kokteilis
Jaunākā modes tendence no omes skapja: kādas padomju laika rotaslietas pašlaik ir modē
Kokteilis
Kāda ir katras zodiaka zīmes slēptā sestā maņa? Vēžiem ir superlaba intuīcija, bet Ūdensvīri domā vairākus soļus uz priekšu
Ko par cilvēku patiesībā pasaka viņa mājoklis? Psihologi izceļ 5 detaļas
Lasīt citas ziņas

Godīgi atbildi uz visiem jautājumiem, lai uzzinātu, kāda būtu tava dzīve cietumā (nedod Dievs!). Ko darīt, ja neesi apmierināts ar rezultātiem? Vēlreiz pārskati visus testa jautājumus un analizē savas atbildes un visas iespējamās atbildes. Tas sniegs tev ieskatu, kā rīkoties cietumā.

!Tikai atceries — šis ir tikai izklaidējošs tests, nevis reāls veids, kā noteikt cilvēka vietu kādā cietuma hierarhijā. Reālās cietumu subkultūras ir daudz sarežģītākas un atšķiras starp valstīm un iestādēm.

Tev iesita kameras biedrs. Tu zini, ka cietuma noteikumi nosoda fiziska spēka pielietošanu. Tava rīcība?

1 no 10
TV24
Papule: Mūžīgais Dievs, pie kā visas ministrijas parasti dodas, ir Finanšu ministrija. Bet Dievs saka…
TV24
Vai Baltkrievija gatavojas karam? Slaidiņš skaidro militarizācijas pieaugumu un opozīcijas bažas
RAKSTA REDAKTORS
Kaut kas, iespējams, nav līdz galam tīrs: zvērināts advokāts “saliek pa plauktiņiem” Elvisa Strazdiņa lietu
Plašas sekas visās ASV: Augstākā tiesa pieņem pretrunīgi vērtētu lēmumu par transpersonām
Veselam
Šis pieticīgais augs atzīts par veselīgāko pārtikas produktu pasaulē; vien retais to lieto pārtikā
Kas Krievijā notiek ar automašīnām? Šoferi no visas valsts ziņo par masveida bojājumiem
Kokteilis
Režisora Džilindžera bijusī sieva atklāj sāpīgu un ne visai glītu patiesību, kā vīrs savulaik viņu pameta
Veselam
FOTO. “Labi, atzīstieties! Kāds ir jūsu vistizlākais šīs vasaras iedegums?” Soctīklotāji atrāda, kā saulīte piesmējusi dažādas ķermeņa daļas
Dārzs
Kas notiek, ja ķiršus apēd kopā ar tārpiņu? Patiesība, kas pārsteidz daudzus
Ko par cilvēku patiesībā pasaka viņa mājoklis? Psihologi izceļ 5 detaļas
Dārzs
Viltība, ko zina tikai retais: kāpēc pa visu dārzu jāsasēj dilles?
Kokteilis
Jaunākā modes tendence no omes skapja: kādas padomju laika rotaslietas pašlaik ir modē
“18 gadu vecumā nav vairs jāsēž skolas solā!” Soctīklos asa viedokļu sadursme, cik ilgi vecākiem jāuztur bērni, kuri mācās
FOTO. VIDEO. Lokalizēts 3500 kvadrātmetru lielais ugunsgrēks Ulmaņa gatvē; evakuēti ap 380 cilvēku
Cilvēks kā medījums: 10 dzīvnieki, kas teorētiski varētu norīt cilvēku bez košļāšanas
VIDEO. “Čalītis normāli vingro!” Sedas purvā iemūžināta lāča muguras kasīšanas paraugstunda
Līdz ar žoga izbūvi gar jauno veloceļu, iedzīvotājiem liegta piekļuve ierastajām takām uz jūru
VIDEO. Sportisti lido pa gaisu! Vācijā neuzmanīga sirmgalve ar elektrisko ratiņkrēslu iebrauc sacensību trasē, izraisot masveida sadursmi
Amatpersonu putrošanās par kriminālprocesā ierauto Strazdiņu sanikno ministru: Dombrava publiski atvainojas sabiedrībai
TESTS. Tikai cilvēki ar ekstrēmi augstu IQ var atšķetināt šīs bilžu mīklas
Veselam
Pietiek ar zobu rentgenu? Mūsu zinātnieki, iespējams, atklājuši unikālu veidu, kā laikus atklāt nepatīkamo osteoporozi
TV24
Eksperti par vērtēšanas sistēmu skolā: Sistēma ir jāmaina!
Kokteilis
Iespējams, jūs būsiet pārsteigti, uzzinot, kādā vecumā cilvēki jūtas visnelaimīgākie
TV24
“Patvertnei jābūt tik forši iekārtotai, lai tajā gribētos palikt pa nakti,” uzskata Silenieks
“Vai uz šīs pasaules vispār ir taisnīgums?” Laika prognoze tuvākajām 9 dienām liek latviešiem saķert galvas
TV24
Droni, kas nestrādā kaujas laukā: eksperts komentē Latvijā ražotos militāros risinājumus
VIDEO. FOTO. Milzu ugunsgrēks Rīgā bijušajā “Straumes” teritorijā; izsludināta augstākās bīstamības pakāpe
TV24
Pauls Timrots: “Tiem, kas brauc dzērumā, visdrīzāk nav ko zaudēt…”