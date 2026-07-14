TESTS. Sarkanais vai zaļais karogs – kurš esi tu? Nebaidies būt godīgs, atbildi redzēsi tikai tu 0
“Karodziņu” kultūra šobrīd valda pār pasauli. Daudzi nemitīgi meklē kļūdas citos, bet bieži vien aizmirst ieskatīties savas dvēseles spogulī. Vai tu esi miera oāze, kurā citi vēlas patverties, vai arī staigājošs brīdinājuma signāls, no kura citi mūk? Ir īstais laiks to noskaidrot.
Šajā visas atbildes ir pareizas, un tavi noslēpumi paliks pie mums. Nebaidies būt godīgs, jo atbildi redzēsi tikai tu!
Tavs draugs neceļ telefonu, kad tu zvani. Kāda ir tava pirmā reakcija?