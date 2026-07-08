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TESTS. Lielais sēņu eksāmens: cik daudz sēņu no mūsu mežiem vari atpazīt pēc viena foto? 0

kokteilis.lv

Sēņošana latviešiem ir tik tuva sirdij kā nacionālais sporta veids. Lai gan vairums spēj ļoti ātri atšķirt gaileni no mušmires, Latvijas mežos slēpjas daudz vairāk sēņu sugu, tāpēc esam sagatavojuši aizraujošu sēņu eksāmenu, kurā varēsi pārbaudīt savas zināšanas.

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Cik daudz Latvijas mežu iemītnieču spēsi atpazīt pēc viena foto?

Kā sauc šo sēni?

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