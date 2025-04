Foto: Canva

TESTS. Matemātika sākumskolai – jautājumi ir 12, bet pareizi jāspēj atbildēt tikai uz vienu no tiem







Šoreiz piedāvājam nedaudz citādu testu, kurā matemātiskās darbības būs jāveic soli pa solim jeb 12 jautājumos – skaitļu virtenē, taču atbildē būs kāds skaitlis no 1-10, kurš būs jānorāda vien pēdējā jautājumā. Līdz ar to – patiesībā to, vai nokārtosi šo “eksāmenu” izšķirs vien atbilde uz pašu pēdējo jautājumu. Gatavs? Šķir jautājumu pēc jautājuma un rēķini līdzi!

