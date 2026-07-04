Ekrānšāviņš no “X”

“Tiešām neviens tēvs neaizgāja pie skolotājas?!” Karstajā diskusijā par šo lasāmvielu pirmklasniekiem iesaistās arī pedagogi 95

Pievieno LA.LV
LA.LV
9:46, 4. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Vietnē “X” izcēlusies asa diskusija pēc tam, kad izplatījās attēli no vasaras ieteicamās lasāmvielas pirmklasniekiem. Tajā iekļauti dzejoļi, kas daudziem šķiet pilnīgi neatbilstoši bērnu vecumam un saturiski ir problemātiski.

Šie ziedi atņem spēku un veselību: 5 augi, kurus labāk nestādīt mājas tuvumā
Veselam
Diezgan skumji – 10 “vecmodīgas” dzīves vērtības, par kurām mūsdienu jaunatne tikai pasmejas; tostarp arī svētki ar ģimeni
Pēc pirmās ziemas jau gribēsies pārdot: 10 automašīnas, kas Latvijas klimatam nav piemērotas
Lasīt citas ziņas

“Manai radu meitiņai, beidzot pirmo klasīti, ir uzdots izlasīt šo grāmatu vasarā. Man liekas jocīgi, ka tik mazam bērnam jālasa dzejoļi par praidu un piedzērušu tēvu. Kā domājat jūs, vai es ko nesaprotu?!” Komentāros tiek vairākkārt uzdots jautājums, vai 7 gadus vecam bērnam ir jāiepazīstas ar praida kultūru un dažādām atkarības problēmām ģimenē caur obligātu lasāmvielu?

CITI ŠOBRĪD LASA
Trampa nodokļu deklarācija “sašāvusi” ASV pilsoņus; tajā atklājas interesantas lietas
Dārzs
Ābeles apsēdis lapu tinējs. Kā to apkarot?
FOTO. “Dārgais Donald!” Putins nosūta negaidītu vēstījumu savam ASV kolēģim

Kāds šai izvēlei ir pedagoģiskais mērķis? Vai tā ir literatūras daudzveidība, vai ideoloģiska socializācija? Daudzi redz tajā apzinātu tradicionālo vērtību un tradicionālās ģimenes vērtību dekonstrukciju.

Tiek spriests arī par valsts lomu – kā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un mācību grāmatu apstiprināšanas process ļāva šādam saturam nonākt pirmklasnieku grāmatu sarakstos? Vai vecākiem ir reālas iespējas atteikties saviem bērniem atļaut lasīt šādus tekstus?

“Es rakstītu skolotājai, ka mans bērns šādu grāmatu nelasīs. Tā vietā lasīs to un to (vēlams drusku biezāku). Skolotāja nevarētu iebilst. Pirmajā klasē tētis ir tētis un mamma ir mamma. Nobriedušas un stabilas personības, nevis “sevi meklējoši tīņi”, šāds komentārs ir zem līdzīgas diskusijas vietnē Facebook grupā “Izcilas grāmatas”.

Šajā pašā diskusijā komentāru izteikusi arī kāda pedagoģe, kas piekrīt, ka vecākiem nevajadzētu atļaut bērniem lasīt ko tādu un iestāties pret konkrētās skolotājas izvēli: “Esmu skolotāja. Atbalstu vecāku izvēli! Un dīvaino literatūru vajadzētu turēt no normālajiem bērniem pa gabalu!”

Daudzi vecāki tagad jautā: vai valsts izglītības sistēma kalpo bērnu attīstībai, vai noteiktu ideoloģiju ieviešanai? Vecāki, kam rūp bērnu audzināšana tradicionālā garā, aicināti aktīvāk iesaistīties skolu procesos un sekot līdzi mācību saturam.

Lūk, komentāru izlase!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“18 gadu vecumā nav vairs jāsēž skolas solā!” Soctīklos asa viedokļu sadursme, cik ilgi vecākiem jāuztur bērni, kuri mācās
Veselam
FOTO. “Labi, atzīstieties! Kāds ir jūsu vistizlākais šīs vasaras iedegums?” Soctīklotāji atrāda, kā saulīte piesmējusi dažādas ķermeņa daļas
Zeķes sandalēs var atpūsties! Atrasta cita vīriešu vasaras tendence, kas dāmām šķiet kaitinoša
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.