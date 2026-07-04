“Tiešām neviens tēvs neaizgāja pie skolotājas?!” Karstajā diskusijā par šo lasāmvielu pirmklasniekiem iesaistās arī pedagogi 95
Vietnē “X” izcēlusies asa diskusija pēc tam, kad izplatījās attēli no vasaras ieteicamās lasāmvielas pirmklasniekiem. Tajā iekļauti dzejoļi, kas daudziem šķiet pilnīgi neatbilstoši bērnu vecumam un saturiski ir problemātiski.
Izskatās, ka tas, kurš šo ielicis skolas programmā, pats audzis nelabvēlīgā ģimenē, rezultātā kļuvis ļauns pret visu pasauli un cer gūt gandarījumu, aiz skaudības sabojājot bērnību vairākumam, kuriem mājās viss kārtībā.
— Andra Kaupe (@AndraKaupe) July 4, 2026
“Manai radu meitiņai, beidzot pirmo klasīti, ir uzdots izlasīt šo grāmatu vasarā. Man liekas jocīgi, ka tik mazam bērnam jālasa dzejoļi par praidu un piedzērušu tēvu. Kā domājat jūs, vai es ko nesaprotu?!” Komentāros tiek vairākkārt uzdots jautājums, vai 7 gadus vecam bērnam ir jāiepazīstas ar praida kultūru un dažādām atkarības problēmām ģimenē caur obligātu lasāmvielu?
Kāds šai izvēlei ir pedagoģiskais mērķis? Vai tā ir literatūras daudzveidība, vai ideoloģiska socializācija? Daudzi redz tajā apzinātu tradicionālo vērtību un tradicionālās ģimenes vērtību dekonstrukciju.
Tiek spriests arī par valsts lomu – kā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un mācību grāmatu apstiprināšanas process ļāva šādam saturam nonākt pirmklasnieku grāmatu sarakstos? Vai vecākiem ir reālas iespējas atteikties saviem bērniem atļaut lasīt šādus tekstus?
“Es rakstītu skolotājai, ka mans bērns šādu grāmatu nelasīs. Tā vietā lasīs to un to (vēlams drusku biezāku). Skolotāja nevarētu iebilst. Pirmajā klasē tētis ir tētis un mamma ir mamma. Nobriedušas un stabilas personības, nevis “sevi meklējoši tīņi”, šāds komentārs ir zem līdzīgas diskusijas vietnē Facebook grupā “Izcilas grāmatas”.
Šajā pašā diskusijā komentāru izteikusi arī kāda pedagoģe, kas piekrīt, ka vecākiem nevajadzētu atļaut bērniem lasīt ko tādu un iestāties pret konkrētās skolotājas izvēli: “Esmu skolotāja. Atbalstu vecāku izvēli! Un dīvaino literatūru vajadzētu turēt no normālajiem bērniem pa gabalu!”
Daudzi vecāki tagad jautā: vai valsts izglītības sistēma kalpo bērnu attīstībai, vai noteiktu ideoloģiju ieviešanai? Vecāki, kam rūp bērnu audzināšana tradicionālā garā, aicināti aktīvāk iesaistīties skolu procesos un sekot līdzi mācību saturam.
Lūk, komentāru izlase!
Literatūras gada balva. Ams, ams, ams. Šteinbergs.
— ezerkalnuricis (@ezerkalnuricis) July 3, 2026
. @IZM_gov_lv (tolaik Vienotības Čakšas vadībā) un @Zinatnespadome šo murgu autoram Kārlim Vērdiņam pagājušogad piešķīra trešdaļu miljona eiro, lai finansētu uzbrukumu tiem, kuri neatbalsta regresīvo slimo ideoloģiju. pic.twitter.com/0B1KPSwgYX
— Juris Vējš 🇱🇻🇺🇦 (@jautaa_veel) July 4, 2026
Tiešām neviens tēvs neaizgāja pie skolotājas “parunāties”?😵💫 Galvā slimie vecāki var pirkt un lasīt saviem mazajiem frankinšteiniem ko vien grib, bet skolā!?! Galvā slima skolotāja ir tabu!
— Mary_K (@K72381261K) July 4, 2026
Skola30 paredz to brīvo saturu. Tas ir konkrēts pedagogs. Man bērniem nekā tāda nav bijis.
— Lara Sara MH (@lara_smh) July 4, 2026
Domāju, NA izglītības ministre starā 🙂
— Azlem (@Azlems) July 3, 2026
Progresīvi un iekļaujoši
— Zeltace (@Zeltace119613) July 4, 2026
kurā skolā tā ir ieteiktā literatūra 1. klasei? protams, L+G saka ka viņi tādi ir “no dzimšanas”, bet tā kā izradās, daudzi esot biseksuāli un nebināri un “fluīdi”, tātad seksualitātē ir ietekmējami, iemācāmi! Un attiecībā pret bērniem tas jau ir noziedzīgi! pic.twitter.com/N7O6WMKIWd
— Gudrinieki (@Gudrinieki) July 3, 2026
kā man te viens pedagogs saka – nez kā tas uzdevums vispār tapis? vai tur ir tīšs pedagoga nodoms bērnam dot šādu sūdu lasīt, vai arī pilnīgs pohujisms un slinkums, pat neizlasot tekstus uzdot “kaut ko nesen izdotu” vai “mākslīgā intelekta izveidotam sarakstam” uzticoties
— Es Pats🇱🇻 (@Tas_es_Pats) July 3, 2026
Un ko @IZM_gov_lv par šo visu saka? Ir ok🤡 Nacionāļi sāk pirms vēlēšanām grīļoties, ļoti.
— Mary_K (@K72381261K) July 4, 2026
Kad nu ir naratīvs apkarot tētus visos iespējamos veidos, tad nu cenšas cik var. Šobrīd ko tādu rakstīt par mammu neviens neuzdrošinās.. ir pat ko sadzejot..
Feminisms ir uzvarējis.. nukleārā ģimene jāiznīcina, pēc tam stiprās un varenās sadzīs pie virpas..
— Wasserman (@Wasserman111222) July 3, 2026