FOTO. “Labi, atzīstieties! Kāds ir jūsu vistizlākais šīs vasaras iedegums?” Soctīklotāji atrāda, kā saulīte piesmējusi dažādas ķermeņa daļas 3
Šī vasara Latvijā iesākusies tīri jauki. Īsts vinnests loterijā – siltums un spoža saule nebija sen pieredzēti. Tieši tāpēc, tiklīdz parādījās saulainākas dienas, visi steidza tās izmantot maksimāli – pludmales, dārzi, pārgājieni un vienkārši sauļošanās pagalmos kļuvusi nu par ikdienas daļu.
Taču saule, lai arī patīkama un vilinoša, iedarbojas uz ādu ļoti intensīvi. Ilgāka uzturēšanās tiešos saules staros var radīt gan nevienmērīgu iedegumu, gan arī apdegumus, ja netiek lietots aizsargkrēms vai netiek ievērots laiks, cik ilgi drīkst uzturēties saulē. Tāpēc daudzi šīs vasaras “ātro sauļošanos” vēlāk atceras ar visai radošiem un ne vienmēr glaimojošiem rezultātiem.
Sociālajos tīklos cilvēki ar humoru dalās savos “tizlākajos iedegumos”, kas radušies gan pēc pārgājieniem, gan darba dārzā, gan vienkārši aizmirstoties saulē. No baltiem briļļu nospiedumiem līdz “zebra efektiem” un SPF krēma eksperimentiem – stāstu netrūkst, un tie lieliski parāda, cik neprognozējama var būt vasaras saule Latvijā. Lūk, komentāru izlase!