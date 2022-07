Foto: Shutterstock

Tev ir nepieciešamas pārmaiņas dzīvē! Horoskopi 4.jūlijam







Auns

Šodien, vairāk nekā citreiz, tev nepieciešams turēt savas emocijas kontrolē. Ja tu ļausi tām vaļu, ievārīsi pamatīgas ziepes.

Vērsis

Šaubu laiks tagad ir pagātne – tu skaidri zini, ko vēlies sasniegt un pats galvenais – zini arī, kā to izdarīt.

Dvīņi

Ja tu neesi kaut kam pienācīgi sagatavojies, nevajag par to vainot citus. Tā ir tikai un vienīgi tevis paša vaina, taču problēma tāda, ka tu neproti uzņemties reizēm atbildību.

Vēzis

Tev ir nepieciešamas pārmaiņas dzīvē. Ja mainīsies laika apstākļi – arī tas tev patiks un ies pie sirds. Tu esi izslāpis pēc jebkurām pārmaiņām.

Lauva

Var gadīties, ka šodien tu sastapsies ar tādu problēmu kā paša ietiepība. No vienas puses tu saproti, ka tas nav pareizi, no otras – nav tev pa spēkam ar to tikt galā.

Jaunava

Var gadīties, ka kāds tevi gribēs nostādīt muļķīgā situācijā, ja arī tā – pasmejies par to un neņem galvā. Kamdēļ bojāt garastāvokli par citu sliktajām rakstura īpašībām?

Svari

Pastāv liela iespēja, ka tava intuīcija tevi šodien pasargās no pārsteidzīgiem un ļoti nepareiziem lēmumiem. Ieklausies tajā!

Skorpions

Šodien tev, visdrīzāk, var nākties pieņemt kādu kompromisu. Tev tas nepatiks, taču tā būs labāk. Ņem šo ieteikumu vērā.

Strēlnieks

Ja tev šķiet, ka tavi principi bojā un sarežģī tev dzīvi, ir pienācis laiks tos vienkārši pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt.

Mežāzis

Kāpēc gaidīt, kamēr slava un atzinība atnāks pati, ja tu šo vari pasteidzināt? Dari to, jo tieši šodien zvaigznes uz šo būs labvēlīgi noskaņotas.

Ūdensvīrs

Var gadīties, ka tu šodien esi kaut ko piemirsis un tas beigās tev sagādās nelielus sarežģījumus. Pacenties savus darbus pierakstīt.

Zivis

Tavas cerības attaisnosies tad, ja tu izvirzīsi augstas prasības ne tikai pret citiem, bet arī pats pret sevi!