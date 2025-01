Volodimirs Zelenskis Foto. Scanpix/Attila KISBENEDEK / AFP

“Ticiet man, Volodja, tas nebiju es.” Zelenskis atklāj, ka Lukašenko kara sākumā atvainojies un piedāvājis veikt atbildes triecienu Baltkrievijā Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā amerikāņu podkāstu vadītājam Leksam Fridmanam sacīja, ka pilna mēroga kara sākumā Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko viņam telefonsarunas gaitā atvainojies par Krievijas raķešu triecieniem no Baltkrievijas teritorijas un piedāvājis veikt Baltkrievijā atbildes triecienu Maziras naftas pārstrādes rūpnīcai.

Reklāma Reklāma

Trīs stundas garā intervija, kurā skarts plašs jautājumu loks, Fridmana kanālā platformā “YouTube” publicēta svētdienas vakarā.

“Nedaudz vēlāk, dažas dienas vēlāk, pēc kara pirmajām dienām es runāju ar Lukašenko pa telefonu, un viņš atvainojās. Viņš teica: “Tas neesmu es. No manas teritorijas izšāva raķetes, un izšāva Putins.” Šie ir viņa vārdi, man ir liecinieki. Viņš teica: “Es atvainojos. Ticiet man, Volodja, tas nebiju es. Es nekontrolēju, tās ir vienkārši raķetes, tas ir Putins…”,” Lukašenko teikto intervijā atstāstīja Zelenskis.

“Es viņam atbildēju: “Tu esi tāds pats slepkava, un es tev vienkārši saku.” Bet viņš man teica: “Saproti, nevar karot ar krieviem.” Es viņam teicu: “Mēs nekad neesam karojuši. Raķetes atlidoja no tavas zemes, no Baltkrievijas. Kā tu to pieļāvi?””.

“Viņš saka: “Labi, atbildi.” Es joprojām atceros, kā viņš man saka: “Veic triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai. Tu taču zini, cik daudz man tā nozīmē.” Maziras rūpnīca. Es viņam saku: “Par ko tu runā? Kāda atbilde?”” sarunu ar Lukašenko atstāstīja Zelenskis.

Saruna notika “kara otrajā vai trešajā dienā”, norādīja Ukrainas prezidents.