“Tas ir gan politisks un simbolisks, gan funkcionāls lēmums. Būtībā mēs runājam par to, lai mums būtu brīvas rokas izmantot visus iespējamos līdzekļus, kādi mums ir pieejami gadījumā, ja ienaidnieks izdomā iebrukt mūsu zemē,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis, komentējot Saeimas trešdien, 16.aprīlī, galīgajā lasījumā pieņemto likumu par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu lietošanu, uzglabāšanu un ražošanu.

“Tur viss tālāk, tās visas putas… Tie stāsti, ka tagad mežus nomīnēs un sēņotāji sprāgs, ir pīļu mēsli pēc būtības,” turpināja paust domu Rajevskis. “Pēc būtības runa ir par to, ka ir jāatraisa rokas mūsu bruņotajiem spēkiem, lai mums ir visi pieejamie rīki situācijā, ja tiek apdraudēta mūsu teritorija un kāds izdomā brist šeit iekšā pa to mežu,” uzsvēra politologs Rajevskis TV24 raidījumā, kurš tādējādi pauda atbalstu Saeimas balsojumam par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas mūsu valsts drošības labad.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka Saeima trešdien, 16.aprīlī, galīgajā lasījumā pieņēma likumu par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu lietošanu, uzglabāšanu un ražošanu, ziņoja LETA.

Likumprojektu skatīja steidzamības kārtā divos lasījumos. Par izstāšanos balsoja 66 deputāti, bet pret balsoja 14 deputāti no frakcijām “Stabilitātei” un “Latvija pirmajā vietā”.

Šī konvencija pieņemta Oslo 1997.gada 18.septembrī, bet tā stājās spēkā 1999.gadā. Tai pievienojušās vairāk nekā 160 pasaules valstu, arī lielākā daļa Rietumvalstu. Konvencijai nav pievienojusies Ķīna, Krievija, ASV, Indija un Pakistāna. Konvencijas dalībvalstis apņemas nekad un nekādos apstākļos neizmantot kājnieku mīnas, kā arī tās neizstrādāt, neražot un neiegūt citādā ceļā, neuzglabāt, nesaglabāt vai nevienam tieši vai netieši nenodot.

Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), komentējot iespējamos nevadāmo pretkājinieku mīnu sagādes variantus, atzinis, ka pēc izstāšanās no Otavas konvencijas Latvija tās varētu iegādāties no Polijas un Somijas vai arī komplektēt Latvijā.

