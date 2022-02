Foto: AFP/Reuters/Scanpix/LETA/LA.lV kolāža

SPECIĀLIZLAIDUMS. Sprādzieni Kijevā, iznīcina okupantu bruņutehniku, hakeri uzbrūk Kremlim. Jaunākais par notikumiem Ukrainā







Kijevā izsludināt nepārtraukta komandantstunda līdz pirmdienai

Kijevā pēc tam, kad galvaspilsētā iekļuvušas dažas diversantu grupas, līdz pirmdienas rītam izsludināta visu diennakti nepārtraukta komandantstunda.

❗️In #Zaporozhye, people are looking for the shooter who opened fire on civilians in a bomb shelter. pic.twitter.com/UtQf5sEfyd — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

“Komandanta stunda sākas sestdien plkst.17:00 un beidzas pirmdien plkst.8:00,” paziņojušas pilsētas varasiestādes, piebilstot, ka “visi civilisti, kas komandantstundas laikā atradīsies uz ielas, tiks uzskatīti par ienaidnieka diversantu grupu locekļiem.”































Kijeva cietusi Krievijas raķešu triecienā

Bloķēta Kremļa un citas Krievijas valdības vietnes; Krievijas telekanālos skan ukraiņu mūzika

Šobrīd tīmeklī nav iespējams piekļūt vairākām ar Krievijas valdību saistītām vietnēm, tostarp Kremļa mājaslapai, bet lielākajā daļā Krievijas televīzijas kanālu skan ukraiņu mūzika un Ukrainas himna.

Nedarbojas Kremļa, Krievijas valdības, abu parlamenta palātu – Valsts domes, Federācijas padomes -, informācijas tehnoloģiju un masu komunikācijas uzraudzības dienesta “Roskomnadzor”, valsts pakalpojumu un citas vietnes.

Ukrainas digitālās pārejas ministrija uzskata, ka tas varētu būt saistīts ar hakeru grupējuma “Anonymous” uzbrukumu.

“Visskaistākais – krievi varēs iemācīties ukraiņu valodu, jo Krievijas televīzijā pārraida ukraiņu dziesmas,” paziņojusi ministrija.

Grupējums “Anonymous” publicējis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam adresētu vēstījumu, kurā paziņojis, ka īsteno savu “specoperāciju” pret Krieviju, kura uzsākusi karu pret Ukrainu.

Kā ziņots, “Roskomnadzor” sestdien pieprasījis medijus dzēst ziņas, kurās Ukrainā notiekošais tiek saukts par Krievijas “uzbrukumu, iebrukumu vai kara uzsākšanu”.

Krievijas varasiestādes uzstāj, ka iebrukums Ukrainā esot jādēvē par “militāro specoperāciju Ukrainas demilitarizācijai un denacifikācijai”.

Ukraina lūdz Sarkano krustu izvest uz Krieviju tūkstošiem krievu iebrucēju līķu

Ukrainas varasiestādes lūgušas Starptautiskā Sarkanā krusta organizāciju izvest no valsts tūkstošiem krievu okupantu līķu, lai gan Krievijas varasiestādes noliedz jebkādus zaudējumus.

Ukrainas pagaidu okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Vereščuka preses konferencē prezidenta kancelejā pavēstīja, ka Kijeva lūdz Starptautisko Sarkano krustu palīdzēt izvest no valsts Krievijas karavīru līķus.

“Tie ir tūkstošiem okupantu līķu. Tā ir humāna nepieciešamība, un mēs lūdzam to izdarīt tā, lai krievu okupantu līķi tiktu izvesti no Ukrainas uz Krievijas Federāciju,” viņa sacīja.

Vereščuka piebilda, ka “Krievijas Federācijai ir jāzina, cik tādu līķu un cik okupantu šodien guļ uz Ukrainas zemes”.

“Dariet tā, lai mazāk būtu jūsu dēlu, jūsu vīru līķu. Pretējā gadījumā to būs tūkstošiem,” viņa aicināja Krievijas pusi.

Jau vēstīts, ka Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Mihailo Podoļaks paziņoja, ka Krievijas armija Ukrainā cieš ļoti smagus zaudējumus, un sestdienas rītā nogalināto krievu karavīru skaits pārsniedzis 3500.

Kijevas iedzīvotāji ar Molotova kokteiļiem iznīcina krievu bruņutehniku

Visu nakti uz sestdienu Ukrainas armija atvairīja Krievijas karaspēka mēģinājumus ielauzties Kijevā, un krievu tanku apturēšanā aktīvi iesaistījušies arī civiliedzīvotāji.

Sociālās saziņas vietnēs izplatīts videoieraksts, kurā redzams, kā ar Molotova kokteiļiem viens pēc otra Kijevas nomalē tiek aizdedzināti krievu tanki un bruņutransportieri.

An attempt to break through the invaders in #Chernihiv ended in failure for them. pic.twitter.com/jCsAeQlIS2 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Tā rezultātā visa ienaidnieka bruņutehnika tikusi iznīcināta, bet izdzīvojušie apkalpes locekļi sagūstīti, teikts videoierakstu pavadošajā paskaidrojumā.

Ukraina: Krievu iebrucēji nogalinājuši 198 civilistus, toestarp trīs bērnus

Ukrainas Veselības ministrs Viktors Ļaško sestdien paziņojis, ka Krievijas agresijas rezultātā gājuši bojā vismaz 198 civiliedzīvotāji, tostarp trīs bērni.

Ministrs sociālajos medijos informējis, ka vēl 1115 cilvēki guvuši ievainojumus.

Zelenskis atteicies no ASV piedāvājuma evakuēties no Kijevas

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atteicies no ASV piedāvājuma evakuēties no galvaspilsētas Kijevas, kurai uzbrūk Krievijas okupācijas spēki, ziņoja laikraksts “The Washington Post”, atsaucoties uz Ukrainas un ASV ziņu avotiem.

ASV valdība bija paziņojusi, ka ir gatava nepieciešamības gadījumā evakuēt Zelenski no Kijevas.

Baltais nams izteicis šādu priekšlikumu, lai novērstu, ka Krievijas spēki sagūsta vai pat nogalina Zelenski, tomēr viņš atteicies aizbraukt.

Zelenskis piektdien apstiprināja, ka viņš atrodas Kijevā, un solīja palikt galvaspilsētā un aizstāvēt to pret Krievijas uzbrukumu.

Pirms tam prezidents uzrunā tautai bija paziņojis, ka Kijevā ir iegājušas Krievijas diversantu grupas un ka Krievija plāno viņu nogalināt.

Krievu raķete trāpījusi Kijevas daudzstāvu dzīvojamajā namā

A photo of the destroyed house from a closer angle pic.twitter.com/CJHkxnuGsk — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Sestdienas rītā Krievijas iebrucēju raidīts šāviņš trāpījis vienā no Kijevas daudzstāvu dzīvojamajiem namiem, pavēstījis Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kļučko.

Saskaņā ar sākotnējām ziņām neviens no 18 stāvu nama iedzīvotājiem nav cietis.