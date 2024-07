SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Ķīnas ārlietu ministrs Vans Ji trešdien ticies ar savu Ukrainas kolēģi Dmitro Kulebu, ziņo valsts kontrolētie ķīniešu mediji. Ziņu aģentūra “Siņhua” vēsta, ka ministri tikušies Guandžou Ķīnas dienvidos, taču sīkākas ziņas par sarunu gaitu pagaidām nav sniegtas.

Dienu iepriekš Kuleba paziņoja, ka nepieciešamas tiešas Kijivas un Pekinas sarunas par to, kā izbeigt Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Ķīna cenšas iegalvot, ka šajā karā tā ir neitrāla un, atšķirībā no Rietumiem, nevienai no pusēm nesniedz letālu militāro palīdzību.

Taču Pekinas arvien ciešākā sadarbība ar Maskavu likusi Rietumvalstīm norādīt, ka Ķīna faktiski nodrošina Krievijas spējas turpināt karu. Pekina otrdien paziņoja, ka sarunās galvenā uzmanība tikšot pievērsta divpusējām attiecībām un “citiem jautājumiem”, kas interesē abas puses.

Kulebas vizīte, kas ilgs līdz piektdienai, ir pirmā reize, kad kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada februārī tik augsta ranga Ukrainas amatpersona ieradusies Ķīnā.