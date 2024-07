Foto. Scanpix/REUTERS/Gleb Garanich

Krievija atdod Ukrainai aizstāvju līķus bez iekšējiem orgāniem: Par to ir jāpastāsta visai pasaulei! Ieteikt







Krievija atdod Ukrainai tās bojāgājušo aizstāvju līķus bez daudziem iekšējiem orgāniem. Tas var liecināt par to izmantošanu Krievijā transplantācijai, par to raksta Ukrinform, atsaucoties uz mirušo tuvinieku vārdiem.

“Jau tagad mēs saņemam no Krievijas gūsta spīdzinātu cilvēku ķermeņus (karā bojāgājušo ķermeņu apmaiņas laikā). Šobrīd mēs saņemam ne tikai spīdzināto ķermeņus, bet arī ķermeņus, kas diemžēl ir bez orgāniem. Tas apliecina faktu, ka Krievijas orgānu transplantācijas melnais tirgus darbojas, un, diemžēl, tas darbojas uz mūsu karagūstekņu rēķina. Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams par to pastāstīt visai pasaulei, lai apturētu šo noziegumu,” pauž viens no Mariupoles aizstāvjiem.

Tiek norādīts, ka kāda sieviete vērsusies pie Turcijas prezidenta ar lūgumu atbalstīt neatkarīgas medicīniskās komisijas izveidi, kas uzraudzītu karavīru veselību gan Ukrainas, gan Krievijas gūstā. “Vēlos arī lūgt Turciju darboties kā patronvalstij visu ar karagūstekņu apmaiņu saistīto humanitāro jautājumu risināšanā,” piebilda karagūstekņa sieva.

Nonākšana krievu gūstā nozīmē pastāvīgu spīdzināšanu ar elektrošoku, pastāvīgu badu un pienācīgas medicīniskās palīdzības trūkumu. Pēc Mariupolē sagūstītā policijas pulkvežleitnanta Oleksandra Koretska teiktā, pratināšanas ilgst bieži vien vairākas stundas ik dienu; kādas laikā okupanti saindējuši pat ukraiņu karavīru suņus.