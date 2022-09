SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka karā pret Krieviju Ukraina katru dienu zaudē aptuveni 50 savus karavīrus.



“Mums ir aprēķini par zaudējumiem dienā, tie nav precīzi. Tie ir gandrīz 50 cilvēki dienā. Bet tie nav precīzi skaitļi,” intervijā Francijas laikrakstam “Ouest France” sacīja Zelenskis.

Tajā pašā laikā, pēc Zelenska teiktā, viņam ir precīzi dati par zaudējumiem Ukrainas bruņotajos spēkos, taču viņš nevēlas tos izpaust.

“Galvenais jautājums ir precīzi dati. Man ir dati, kurus es saņemu un kas man tiek sniegti. Ar skaitļiem jābūt ļoti uzmanīgiem, jo mēs runājam par cilvēku dzīvībām. Mūsu militārpersonu nostāja ir tāda – nesniegt precīzus datus par nogalinātajiem vai ievainotajiem Ukrainas karavīriem,” sacīja Zelenskis.

Kā norādīja Zelenskis, Ukrainas armijas zaudējumi ir piecas reizes mazāki nekā Krievija armijai.

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara piektdien paziņoja, ka kopējie Ukrainas bruņoto spēku zaudējumi karā ar Krieviju pārsniedz 9000 cilvēku.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 56 060 karavīrus, ziņoja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Krievijas armija veikusi triecienu Odesai ar Irānas kamikadzes droniem

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Ukrainas armijas pavēlniecība “Dienvidi” paziņojusi, ka Krievijas armija veikusi triecienu Odesai ar Irānas būvētajiem kamikadzes droniem “Shahed-136”, kas pilsētā atlidojuši no jūras puses.

Pēc Ukrainas militārpersonu teiktā, divi ar sprāgstvielām pildītie bezpilota lidaparāti sagrāvuši administratīvo ēku ostas teritorijā. Glābšanas dienesti sākuši dzēst ugunsgrēku.

Uzbrukumā gājis bojā viens civiliedzīvotājs.

Pretgaisa aizsardzības spēki virs jūras notrieca vienu bezpilota lidaparātu “Shahed-136”, teikts ziņojumā.

Krievijas iepirktos Irānas bezpilota lidaparātus Ukrainas pretgaisa aizsardzībai ir grūti fiksēt to nelielā izmēra un zemā lidojuma augstuma dēļ.

Krievijas karaspēks Irānas būvētos dronus “Shahed-136” marķē ar nosaukumu “Geraņ-2”.

Melitopolē savesti pseidoreferenduma masu skatu dalībnieki no Krimas

Krievijas armijas karavīri okupētajā Ukrainas pilsētā Melitopolē. Šī pilsēta ir kļuvusi par vienu no Ukrainas pretošanās kustības centriem. Foto: Yuri Kadobnov/AFP/SCANPIX

Lai Krievijas medijos radītu šķietamību par balsotāju aktivitāti pseidoreferendumā okupētajā Ukrainas daļā, uz Zaporižjas apgabala Melitopoli no Krimas atvesti masu skatu dalībnieki, pavēstīja pilsētas mērs Ivans Fedorovs.

“Viņi nav atteikušies no idejas par “referenduma” rīkošanu, kaut gan redz mūsu civiliedzīvotāju totālo pretošanos uz laiku okupētajās teritorijās. Tāpēc vakar vakarā ar autobusiem atveda masu skatu dalībniekus no Krimas, un ar viņu palīdzību tie grib filmēt šos propagandas sižetus par vietējo iedzīvotāju it kā lielo atbalstu Melitopolē.”

“Pirms dažām dienām viņi filmēja vietējo iedzīvotāju aptauju pilsētas ielās, bet nez kāpēc tie, kas atbildēja par atbalstu Krievijai, runāja ar akcentu, un tie uz galvošanu nav mūsu pilsētas iedzīvotāji,” piektdien nacionālā telemaratona ēterā sacīja mērs.

Okupantu varas pārstāvji veic apgaitas pa dzīvokļiem, tomēr “viņiem neviens durvis vaļā never, uz aicinājumiem neatbild, tāpēc atbalsta pavisam notikti nav”, uzsvēra Fedorovs.

Viņš pieļāva, ka iespējamas ar vajāšanas, iebiedēšana un spīdzināšana.

“Viņu metodes nav mainījušās kopš pirmās dienas – viņi sagrābj gūstā cilvēkus, kam ir kaut mazākā proukrainiskā nostāja. Otrkārt, balsošanas laikā [okupantu pārstāvji] staigā kopā ar karavīriem maskās un ar ieročiem. Pastāv briesmas, ka tos, kas atteiksies sadarboties un teikt “jā, es atbalstu “referendumu””, uzreiz apcietinās un viņus spīdzinās,” sacīja mērs.

Tas vispirms attiecas uz iesaukuma vecuma vīriešiem, sacīja Fedorovs, mudinot viņus reģionu pamest.