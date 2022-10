SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā ar Jāni Slaidiņu Ieteikt











ASV uzņēmums “Raytheon Technologies” nodevis ASV valdībai divas pretraķešu aizsardzības sistēmas “NASAMS”, kas drīzumā tiks uzstādītas Ukrainā.

“Mēs tikko piegādājām divas “NASAMS” sistēmas (..). Mēs piegādājām divas no tām valdībai pirms pāris nedēļām. Tā nekavējoties tiks uzstādītas Ukrainā,” intervijā ziņu kanāla CNBC raidījumā “Squawk on the Street” pavēstīja “Raytheon Technologies” vadītājs Gregs Heiss.

“Tā ir tuvas darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēma, un (..) tā var notriekt visu debesīs, sākot no droniem un beidzot ar ballistiskajām raķetēm un kaujas lidmašīnām,” sacīja Heiss.

Norvēģu izstrādātie ieroči nodrošinās vidēja līdz liela attāluma aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem. Krievija ar bezpilota lidaparātiem un raķetēm pēdējās divas nedēļas ir intensīvi bombardējusi Ukrainas civilo infrastruktūru, tai skaitā elektrotīklu.

ASV solījusi tuvākajās nedēļās piegādāt Ukrainai divas “NASAMS” sistēmas un vēl sešas ilgākā laika periodā.

Pentagons atklāja, ka pirmās “NASAMS” bija iespējams iegādāties ātri, jo daudzas sistēmas jau ir saražotas.

ASV prezidents Džo Baidens šomēnes telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apsolīja paātrināt “NASAMS” nosūtīšanu Ukrainai.

Augsta ranga Pentagona amatpersona pirmdien atklāja, ka “NASAMS”, domājams, tiks piegādātas Ukrainai tuvāko pāris nedēļu laikā, un Ukraina paziņos, kad tās būs atvestas un uzstādītas.