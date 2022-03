VIDEO. Pēc ilgāka pārtraukuma Saeima atsāk darbu klātienē Ieteikt







Saeimas sēde šodien pēc ilgāka pārtraukuma notiek klātienē.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) jau iepriekš pieļāva, ka pirmā sēde klātienē pēc ilgāka pārtraukuma notiks šodien līdz ar ārkārtējās situācijas noslēgšanos 1.martā.

Mūrniece norādījusi, ka ceturtdien Saeimā varētu pieņemt likumu, kas nostiprinās iespēju Latvijā uzņemt kara bēgļus no Ukrainas, ļaujot viņiem uzturēties un strādāt Latvijā.

Saeimas sēdēm klātienē vienlaikus varēs sekot ierobežots žurnālistu skaits, kuriem būs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kas jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Saeimas telpās var atrasties Saeimā akreditēti plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Preses dienestā aicina ņemt vērā, ka Saeimas Sēžu zālē vienlaikus klātesošo plašsaziņas līdzekļu pārstāvju skaits ir ierobežots, priekšroku dodot video operatoriem un fotogrāfiem.

Uzturoties Saeimas telpās, tiek lūgts ievērot aktuālos epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus. Preses dienestā atgādina, ka Saeimu nav ļauts apmeklēt personām ar akūtām elpceļu slimības pazīmēm.

Tāpat kā līdz šim būs nodrošināta iespēja sekot parlamenta darbam arī attālināti, un Saeimas sēdes tiešraidē būs iespējams vērot parlamenta mājaslapā, kā arī Saeimas “Facebook” kontā, norāda Preses dienestā.

3.marta sēdē pašlaik piedāvāts skatīt 30 darba kārtības jautājumus, tajā skaitā par to, lai izskatīšanai komisijās nodotu Nacionālās apvienības virzītos grozījumus gan par izglītību tikai latviešu valodā skolās no 2022.gada septembra, gan par to, ka ne darba sludinājumos, ne darba līgumos nedrīkst iekļaut prasību pēc svešvalodas prasmes, ja tā paredzēta saziņai ar Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Kā ziņots, apmēram pusgadu bez pārtraukuma Saeima strādāja attālināti e-Saeimas sistēmā.