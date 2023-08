“Tik spēcīgu uzbrukumu Kijiva nav piedzīvojusi kopš pavasara.” Kijivas virzienā naktī krievi raidījuši vairāk nekā 20 trieciendronus un raķetes

Trešdienas rītā pretgaisa aizsardzības spēki iznīcinājuši vairāk nekā 20 ienaidnieka mērķus Kijivas gaisa telpā un tas bijis spēcīgākais uzbrukums galvaspilsētai kopš pavasara, paziņojis Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Popko.

“Nakts gaisa uzbrukums. Tik spēcīgu uzbrukumu Kijiva nav piedzīvojusi kopš pavasara. Ienaidnieks veica masveida kombinētu uzbrukumu, izmantojot bezpilota lidaparātus un raķetes,” pavēstīja Popko.

Vispirms krievi izmantoja trieciendronus, domājams, Irānas izstrādātos “Shahed”. Uz Kijivu tika raidītas vairākas bezpilota lidaparātu grupas no dažādiem virzieniem.

Drīz pēc tam uz galvaspilsētu tika izšautas raķetes no stratēģiskajiem bumbvedējiem “Tu-95ms”.

Kopumā ar pretgaisa aizsardzības spēkiem un līdzekļiem tika iznīcināti vairāk nekā 20 ienaidnieka mērķi.

Galvaspilsētā vairākos rajonos tika fiksētas krītošas atlūzas. Ševčenko rajonā atlūzas nokritušas uzņēmuma teritorijā, kur gājuši bojā divi vīrieši.

❗️In the #Kyiv region, fragments of a #Russian rocket damaged private houses and a cemetery.

There are no casualties in the region. Rescuers and police are working on the ground. pic.twitter.com/6B0VzgWqfv

— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2023