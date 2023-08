“Mēs nejūtam nekādu atbalsta kritumu.” Ukrainas ārlietu ministrs Kuleba paziņojis, ka Rietumu atbalsts nemazinās

Ukraina nebaidās no Rietumu palīdzības samazināšanās, otrdien paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba.

“Mēs nejūtam nekādu atbalsta kritumu (ASV) Kongresā, Eiropas Parlamentā,” preses konferencē Parīzē ar savu Francijas kolēģi Katrīnu Kolonnu žurnālistiem sacīja Kuleba.

“Mēs redzam, ka daži cilvēki Amerikā un arī Eiropā izsaka paziņojumus, ka būtu mazāk jāatbalsta Ukraina. Amerikas Savienotajās Valstīs tas ir saistīts ar vēlēšanu cikla sākumu,” pavēstīja Kuleba, piebilstot, ka Ukraina to “pārvarēs. Mēs atradīsim izeju.”

Pagājušajā nedēļā notikušajās pirmajās debatēs starp pretendentiem uz republikāņu nomināciju 2024.gada ASV prezidenta vēlēšanās vairāki kandidāti kritizēja prezidenta Džo Baidena politiku atbalstīt Ukrainu un ierosināja to mainīt.

Republikāņu favorīta, bijušā prezidenta Donalda Trampa viedoklis joprojām nav skaidrs, taču viņš ir apgalvojis, ka varētu vienā dienā izbeigt Eiropas visintensīvāko konfliktu kopš Otrā pasaules kara.

Lai novērstu nenoteiktību, kas varētu mudināt Krieviju vilkt laiku un turpināt karu, Ukrainas Rietumu sabiedrotie cenšas izstrādāt ilgtermiņa plānus ieroču piegādēm un finansējumam Ukrainai.

Kolonna uzsvēra, ka ir svarīgi Krievijai pateikt, ka “laiks nav jūsu pusē”.

“Francija piedāvās un turpinās piedāvāt Ukrainai visu savu atbalstu visās jomās, lai palīdzētu valstij īstenot savas likumīgās tiesības uz pašaizsardzību,” sacīja Kolonna. “Tā turpināsies un pastiprināsies tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Krievijas agresija ir izgāzusies.”

Kuleba noraidīja ideju par miera sarunām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai iesaldētu konfliktu, sakot, ka Putinam nevar uzticēties.

Viņš kā piemēru minēja Jevgeņiju Prigožinu, kurš pagājušajā nedēļā gāja bojā aviokatastrofā, – tieši divus mēnešus pēc dumpja sākuma 23.jūnijā.

“Prigožina kungs bija konfliktā ar Putina kungu. Viņam bija sarunas un vienošanās par drošības garantijām. Un tad Putins viņu nogalināja. Nav iemesla domāt, ka Putins citās sarunās rīkotos citādi,” piebilda Kuleba.

ASV paziņo par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai

ASV šo otrdien paziņoja par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai 250 miljonu dolāru apmērā.

Ukraina saņems raķetes “gaiss-gaiss” AIM-9M, reaktīvo daudzlādiņu artilērijas iekārtu HIMARS munīciju, artilērijas lādiņus, pārnēsājamos prettanku ieročus “Javelin” un to raķetes, atmīnēšanas tehniku un trīs miljonus patronu.

“Krievija sāka šo karu un var to izbeigt jebkurā brīdī, atvelkot savus spēkus no Ukrainas un pārtraucot savus brutālos uzbrukumus,” paziņoja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens.

“Kamēr tā to nebūs izdarījusi, ASV un mūsu sabiedrotie un partneri paliks vienoti ar Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams,” piebilda Blinkens.

