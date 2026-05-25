Mežaparkā uzsākta “5. Lielā Koncerta” jubilejas skatuves būvniecība 0
Viena no tehniski iespaidīgākajām koncertskatuvēm Baltijā jau šajā nedēļas nogalē atkal pārvērtīs Mežaparku milzu sadziedāšanās svētkos.
Mežaparka Lielajā estrādē sāksies vērienīgā 5.Lielais Koncerts jubilejas skatuves būvniecība. Arī šogad skatītājus sagaidīs viena no tehniski iespaidīgākajām koncertskatuvēm Baltijā. Milzu LED ekrāni un unikāla vizuālā koncepcija katrai dziesmai. 16 metrus augsta un 85 metrus platā skatuves daudzlīmeņu konstrukcija novietota un veidota tā, lai skatītājiem radītu amfiteātra efektu.
Šī gada jubilejas koncertam veidota īpaša skatuves konfigurācija, kuras centrā būs arī izbūvēta “mēle”, ļaujot māksliniekiem iziet tuvāk skatītājiem un radīt vēl personīgāku kopā būšanas sajūtu Mežaparkā.
“Jubilejas koncertā vēlējāmies radīt sajūtu, ka robeža starp skatītājiem un māksliniekiem pazūd. Tāpēc šogad skatuve kļūs vēl dzīvāka, tuvāka un emocionālāka. Katrai dziesmai tiek veidota individuāla grafika un īpaša vizuālā pasaule, lai katrs priekšnesums kļūtu par atsevišķu notikumu,” stāsta “Lielais Koncerts” režisors Papa Chi.
Uz skatuves un tās konstrukcijās tiks izvietoti 17 LED ekrāni, no kuriem daļa speciāli šim projektam tiek atvesta no Latvijas un Lietuvas tehniskajiem partneriem. Ekrānu sistēma ļaus radīt dinamisku vizuālo vidi un nodrošinās iespēju ikvienam skatītājam sekot līdzi koncertam no jebkuras vietas Mežaparka estrādē.
Šogad, tāpat kā ik gadu, režisors Papa Chi radījis īpašu vizuālo koncepciju — unikālu dizainu katrai dziesmai. Uz lielā ekrāna tiks attēloti dziesmu vārdi, ļaujot ikvienam skatītājam dziedāt līdzi un kopā veidot vienotu, iespaidīgu kopkora sajūtu.
Īpašs pārsteigums skatītājus sagaidīs koncerta noslēgumā, kas jubilejas vakaru papildinās iespaidīgi salūta un pirotehnikas efekti, kas pārvērtīs Mežaparku grandiozā svētku kulminācijā.
Jubilejas koncerts solās kļūt ne tikai par vienu no spilgtākajiem muzikālajiem notikumiem šovasar, bet par Latvijas lielākajiem sadziedāšanās svētkiem. Šī gada programma apvienos iemīļotākos mirkļus no iepriekšējo gadu koncertiem, kā arī jaunas aranžijas un īpaši veidotas mākslinieku sadarbības.
Kā vienmēr, koncerta centrā būs Latvijā lielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar īpašo “Lielais Koncerts” bigbendu un stīgu orķestri diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, kā arī kori “Maska” diriģenta Jāņa Ozola vadībā radīs nepārspējamu skanējumu un vienotības sajūtu Mežaparka Lielajā estrādē.
Uz jubilejas koncerta skatuves kāps izcilākie Latvijas mākslinieki – Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Laima Vaikule, Ivo Fomins, Shipsi, Būū, Ods, ansis, OZOLS, Gustavo, Kristīne Pāže un Liene Atvara, kā arī grupas “Līvi”, “Instrumenti”, “Singapūras Satīns”, “Lādezers”, “Turaidas Roze”, “Sudden Lights”, “Bermudu Divstūris”, “Tranzīts” un citi.