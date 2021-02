Publicitātes foto

Tīklu noslogotība un tiešsaistes dzīves izaicinājumi – kā digitālo ikdienu Latvijā uzlabotu 5G?







Šobrīd dzīve lielākoties norit attālināti – darbs, izklaide, iepirkšanās un mācības tiek organizētas tiešsaistē. Lai arī Latvijas internets ir viens no ātrākajiem pasaulē, pieaugot tā lietotāju skaitam un lietošanas jaudai, daudzi piedzīvo savienojuma problēmas. Nestabils savienojums traucē novadīt gan svarīgas darba tikšanās, gan skolēnu apmācības procesu.

Lai jaunā attālinātā ikdiena tiešsaistē noritētu bez aizķeršanās un lieka satraukuma, ir nepieciešams stabils un spēcīgs interneta pārklājums, ko vislabāk spēj nodrošināt piektās paaudzes mobilo sakaru tehnoloģija jeb 5G.

Latvija regulāri tiek ierindota to Eiropas valstu sarakstā, kurās interneta ātrums ir viens no augstākajiem – ar to vienmēr lepojamies un priecājamies gan par savienojuma ātrumu, gan interneta plašo pieejamību un izdevīgajām cenām. Tomēr Covid-19 pandēmijas radītie izaicinājumi skaidri parādījuši, ka tomēr arī Latvijā neesam sasnieguši tādu tehnoloģisko attīstības līmeni, lai bez jebkādām problēmām nodrošinātu visu nepieciešamo jaudu un kiberdrošības līmeni pilnīgai ikdienas pārnešanai tiešsaistē.

Tehniskās ķibeles piedzīvojuši gan skolēni un to vecāki, attālināti strādājošie, gan visi tie, kas centās pirmajā dienā reģistrēties vakcīnai. Protams, daļa problēmas ir arī ikdienā izmantojamajās platformās un izmantotajā tehnikā. Taču, lietojot 5G un šim tīklam atbilstošu tehniku, problēmas lielā mērā tiktu atrisinātas.

5G tīkla ieviešana ir ikviena tehnoloģiju nozares uzņēmuma un valsts prioritāšu saraksta augšgalā, tomēr ceļš uz pilnvērtīgu tīkla ierīkošanu ir diezgan sarežģīts.

“Visā pasaulē milzīgs apjoms procesu kopš Covid-19 pandēmijas sākšanās ir pārcēlies tiešsaistē. Tas pamatīgi noslogo esošos mobilo sakaru tīklus, radot ievērojamas savienojamības problēmas un kā vēl nekad radot steidzamu nepieciešamību pēc 5G mobilo sakaru tehnoloģijas.

Tā spētu nodrošināt izcilu datu pārraides un balss zvanu kvalitāti, pateicoties lielākam datu pārraides ātrumam un īsākam aizkaves laikam. Tomēr šī tīkla ieviešana nav tik vienkārša, kā varētu šķist. Lai gan operatori Latvijā steidz būvēt 5G bāzes stacijas, kopumā 5G tīklu izveidi ietekmē daudzi sarežģīti faktori, kas saistās ne tikai ar investīcijām no privātā un valsts sektora, bet arī likumdošanu un juridisko jautājumu sakārtošanu.

Kad tas viss būs sakārtots un 5G tīkls kļūs pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam, organizēt darba tikšanās un mācības tiešsaistē būs ne tikai vienkāršāk, bet arī produktīvāk un efektīvāk,” norāda Rikijs Čeņs, „Huawei Technologies” vadītājs Baltijā.

Ieviešot piektās paaudzes tīklu, uzlabojumus redzēs ne tikai uzņēmumi un ražotāji, kam būs plašas procesu automatizācijas iespējas, bet arī ikviens interneta lietotājs valstī.

Sasniedzot līdz pat 10 gigabitiem (Gb) sekundē, 5G ātrums būs līdz pat 100 reizēm lielāks nekā esošajam 4G tīklam. Šādā ātrumā divu stundu filmu varēs lejupielādēt mazāk nekā 10 sekundēs – šobrīd tas aizņem aptuveni 7 minūtes. Tomēr faktiskais lejupielādes ātrums būs atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp atrašanās vietas un tīkla noslogotības.

5G būs ne tikai ātrāks, bet arī spējīgs apstrādāt vairāk pievienoto ierīču, dodot iespēju tehnoloģiju ražotājiem izstrādāt jauna veida produktus, piemēram, virtuālās un paplašinātās realitātes risinājumus, kas to lietotājiem sniegs jaunas pieredzes un saziņas iespējas.

Tāpat varēsim aizmirst par sliktāku interneta savienojumu cilvēku pārpildītās vietās – ar 5G tiks aptvertas teju visas interneta lietotāju iedomājamās vajadzības un vēlmes, nodrošinot izcilu pieredzi jebkurā vietā un laikā.

Kas šobrīd trūkst, lai 5G kļūtu pieejams ikvienam Latvijā un Eiropā? “Tehnoloģijas 5G tīkla uzstādīšanai jau ir gatavas – šobrīd operatoriem atliek tās tikai ieviest,” uzsver R. Čeņs.

“Tehnoloģiju ražotāji aktīvi sadarbojas ar operatoriem un valstu institūcijām, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu tīklu izveidi un visaptverošu 5G pārklājumu gan Eiropas lielākajās pilsētās, gan mazāk apdzīvotajos reģionos. Galvenais, kas nepieciešams 5G darbībai, ir plašs bāzes staciju tīkls un pareizs to izvietojums.

Mēs lepojamies ar savu paveikto 5G pieejamības veicināšanā – pagājušā gadā Huawei palīdzēja izveidot trīs 5G bāzes stacijas Everestā, nodrošinot interneta savienojumu pat pasaulē augstākā kalna virsotnē,” viņš papildina.

Arī Latvijā 5G tīkla plašākai pieejamībai ir ielikti labi pamati – jau 2019. gadā Latvija kļuva par vienu no pirmajām valstīm visā pasaulē, kas ieviesa 5G tīklu, un operatori regulāri ziņo par jaunu bāzes staciju izvietojumu, paplašinot tīkla pieejamību.

Eksperti lēš, ka jau tuvākajos 2-3 gados pie mums varam sagaidīt pilnvērtīgu 5G pārklājumu, ļaujot spert nākamo loģisko soli tehnoloģiju attīstībā un izmantot visas jaunās paaudzes tīkla priekšrocības gan ikdienā, gan uzņēmējdarbības pilnveidošanā.