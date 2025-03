Foto: Ekrānuzņēmumi no “Instagram”

“Nekad nedomāju, ka to varēšu…” Sedokova, pārvērtusies līdz nepazīšanai, nāk klajā ar atzīšanos Ieteikt







Pēc sava trešā vīra, latviešu basketbolista Jāņa Timmas traģiskās nāves dziedātāja Anna Sedokova atgriezās mediju telpā ar to pašu saturu – perfektiem kadriem, sporta zāles apmeklējumiem un elegantām fotosesijām. Taču viņas sekotāju acīm nepaslīd garām arī viņas vizuālās pārvērtības, ko nevar nepamanīt.

Pēdējā laikā Sedokova ir ievērojami zaudējusi svaru, un, šķiet, ka viņa ar to lepojas. Viņas sociālo tīklu kontos regulāri parādās jaunas fotogrāfijas un stāsti. Tomēr, lai tās neizskatītos pēc kārtējās pašapbrīna izpausmes, viņa pievieno saviem ierakstiem skumjas piezīmes.

Vienā no pēdējiem stāstiem viņa, pozējot sporta zālē, raksta: “Es nekad nedomāju, ka to varēšu… Beidzot es to izdarīju. Pēdējās dienas ir bijušas grūtākas nekā jebkad, bet es piespiedu sevi lietot zāles. Pa maziem soļiem uz priekšu.”

Cilvēki ir sadalījušies divās frontēs – daļa līdzjūtīgi komentē viņas fotogrāfijas un izsaka atbalstu, bet citi uzskata, ka viņa pārspīlē savas ciešanas, jo realitātē izskatās laimīga un pašpārliecināta.

























