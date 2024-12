Timrots: Tā ir uzpūsta problēma, nepazīstu nevienu, kas raudātu par to! Ieteikt







Šajā ziemas sezonā stājas spēkā jaunās prasības ziemas riepām – no 1.decembra ceļu satiksmē drīkstēs izmantot ziemas riepas tikai ar “kalns un sniegpārsliņa” apzīmējumu Lai uzlabotu satiksmes drošību un samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5t jeb vieglajiem transportlīdzekļiem ar šā gada 1.decembri jāievēro jauna prasība attiecībā uz ziemas riepām. Šo jauno likumu komentē Timrots, atbildot uz jautājumu, ko darīt ar vecajām riepām?

“Nu jau būtu grūti atrast riepas, uz kurām nav sniegpārslas un kalna simbola. Vienīgie, kuri čīkst ir tie, kuriem vecas Rimi pirktas riepas varbūt ir uzliktas, bet arī tās nav jāmet ārā un var vasarā nobraukt, līdz ar to zaudējumu nav nevienam. Bet šobrīd jebkurā normālā riepu veikalā visām riepām virsū būs tā sniegpārsla un kalniņš. Tā ir uzpūsta problēma, nepazīstu nevienu, kas raudātu par to, es nezinu nevienu, kuram ir brīnišķīgas ziemas riepas un viņš raud, ka uz tās nav uzzīmēts kalniņš vai sniegpārsla. Pat, ja tādu cilvēku atrodam, piedāvājam to riepu nobraukt vasarā,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” norāda Pauls Timrots, producents, režisors.

Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajā ziemas periodā – no 1.decembra līdz 1.martam, ceļu satiksmē atļauts piedalīties vieglajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega un ledus apstākļos un, kas marķētas ar apzīmējumu “kalns un sniegpārsliņa”.

Starptautiskais apzīmējums “kalns un sniegpārsliņa” liecina, ka riepa ir izgājusi noteiktus testus un ir atzīta par piemērotu braukšanai sniega, ledus un apledojuma apstākļos. Autovadītājiem jāņem vērā, ka gaidāmajā ziemas periodā, ja transportlīdzeklis būs aprīkots ar riepām, kurām ir tikai M+S apzīmējums, bez jaunā marķējuma “kalns un sniegpārsliņa”, tad tās netiks uzskatītas kā ziemas periodam atbilstošas riepas. Šādu riepu lietošana ziemas periodā nebūs atļauta. Līdz ar to, CSDD iesaka autovadītājiem būt vērīgiem un iegādājoties jaunu riepu komplektu, izvēlēties ziemas riepas ar jauno apzīmējumu.