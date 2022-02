Veikalu apmeklētāji Foto: Evija Trifanova/LETA

Tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem atceļ darba laika ierobežojumus







Tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem tiek atcelti darba laika ierobežojumi, paredz otrdien valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Tādējādi tirdzniecības pakalpojuma sniedzēji arī ārkārtējās situācijas laikā varēs strādāt laika periodā no plkst.23 līdz plkst.6, kas iepriekš bijis aizliegts.

Kā aģentūrai LETA norādīja Ekonomikas ministrijā (EM), līdz šim darbības laika ierobežojums tika attiecināts uz tirdzniecības vietām, kas strādā epidemioloģiski drošajā vidē jeb “zaļajā” vidē, savukārt tas netika attiecināts uz epidemioloģiski nedrošajā vidē jeb “sarkanajā” vidē strādājošām tirdzniecības vietām. Tādējādi darbības laika ierobežojums joprojām tiek saglabāts citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanai un pasākumu organizēšanai.

Vienlaikus ar grozījumiem paredzēta iespēja daudzfunkcionālajā hallē “Arēna Rīga” pasākumus apmeklēt vairāk nekā 500 apmeklētajiem, ja tiek nodrošināts, ka pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 60% no maksimālā apmeklētāju skaita, kā arī pasākuma epidemioloģiskās drošības protokols ir saskaņots ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības ministriju (VM).

Ministrija grozījumu anotācijā atklāj, ka 500 apmeklētāju limits ārkārtējās situācijas laikā noteikts vienādi visām norises vietām, neatkarīgi no to kopējās platības un kapacitātes. Tādējādi, neskatoties uz to, ka konkrētās arēnas kapacitāte, piemēram, basketbola spēles laikā ir 11 200 sēdvietas, saskaņā ar spēkā esošo regulējumu šo spēli patlaban var apmeklēt tikai 500 skatītāji, kas ir 4,46% no maksimālās arēnas kapacitātes.

Ņemot vērā daudzfunkcionālās halles “Arēna Rīga” specifiku un to, ka tās infrastruktūra un arēnas iekšējais Covid-19 drošības protokols ļauj nodrošināt, ka apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos arēnas sektoros, savstarpēji nesatiekas, ir iespējams personu skaitu, kas vienlaikus atrodas arēnā, palielināt līdz 60% no maksimālā apmeklētāju skaita.

Ministru kabineta sēdes laikā Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis pauda, ka grozījumi stāsies spēkā uzreiz pēc to izsludināšanas.