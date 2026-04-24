To naudu varētu ieguldīt veselībā? Augulis par karstāko naudas jautājumu senioru vidū
Diskusijās par iespējām ļaut iedzīvotājiem brīvāk rīkoties ar pensiju uzkrājumiem, Saeimas deputāts (ZZS), bijušais satiksmes ministrs (2016-2019) un labklājības ministrs (2014-2016) Uldis Augulis TV24 raidījumā “Ziņu top” aicina rīkoties ļoti piesardzīgi un ņemt vērā citu valstu pieredzi. Viņš norāda, ka sarunās ar Igaunijas kolēģiem izskanējis skarbs vērtējums – šāds lēmums Igaunijā esot bijis viens no sliktākajiem pēdējo gadu laikā.
Savukārt Lietuvas piemērs, pēc politiķa teiktā, rāda, ka realitāte var būt neprognozējamāka, nekā sākotnēji plānots. Lai gan bija cerēts, ka iedzīvotāji uzkrājumus izņems pakāpeniski, praksē tas vairāk līdzinoties straujai naudas tērēšanai – kā “Ziemassvētku iepirkšanās tirdziņā”. Tas nozīmē, ka patēriņā īsā laikā nonāk liels naudas apjoms, kas var radīt inflācijas riskus.
Augulis uzsver, ka šāda pieeja dod īstermiņa efektu – uz vienu gadu tiek stimulēts patēriņš, bet nākamajā gadā šis efekts izzūd. Tāpēc Latvijai, pieņemot lēmumus, jāizvērtē visi iespējamie scenāriji un sekas.
Viņaprāt, alternatīvas varētu būt saistītas ar komisijas maksu samazināšanu vai ieguldījumu efektīvāku pārvaldību, lai uzkrājumi strādātu Latvijas ekonomikas labā vai tiktu izmantoti, piemēram, veselības jomas stiprināšanai. Taču arī šeit jāievēro līdzsvars, jo nepietiekams finansējums veselības aprūpē var radīt citas nopietnas problēmas.
Augulis skeptiski vērtē arī ideju par dažādu sistēmu apvienošanu, piemēram, labklājības un veselības jomā. Viņš brīdina, ka, savienojot labi strādājošu sistēmu ar tādu, kurā ir problēmas, var panākt pretēju efektu – pasliktināt abu darbību un radīt resursu trūkumu.
Politiķis uzsver, ka Latvijā jau veikti uzlabojumi – samazinātas komisijas maksas, palielināta informācijas pieejamība uzkrājumu turētājiem un dota iespēja izvēlēties piemērotākus ieguldījumu plānus. Tomēr viņš uzskata, ka šajā jomā vēl ir kur progresēt.
Noslēgumā Augulis aicina uz piesardzību: pirms pieņemt būtiskus lēmumus, tie rūpīgi jāizvērtē. Kā viņš saka, labāk “septiņas reizes nomērīt un vienreiz nogriezt”, lai izvairītos no situācijas, kur īstermiņa ieguvumi pārvēršas ilgtermiņa problēmās.