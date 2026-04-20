VIDEO. "400% sūtījumu pieaugums!" Lietuvieši pārslogo "Omnivu" un notriec naudu kā Ziemassvētkos
Lietuvā sācies Ziemassvētku dāvanu iepirkšanās līmeņa bums. Iedzīvotāji aktīvi tērē no pensiju otrā līmeņa izņemto naudu. Tas notics tieši šajās dienās. Piedāvātā iespēja tērēt pensiju otrā līmeņa uzkrājumu dažiem ekonomistiem Lietuvā nu raisa bažas, jo nauda tiek vienkārši notērēta. 360 Ziņas devās uz Lietuvas pilsētu Jonišķiem, lai noskaidrotu situāciju klātienē.
00:55 Lietuvieši uzdzīvo. Vairāk nekā pusmiljons kaimiņvalsts iedzīvotāju izdomāja izņemt āra savus ietaupījumus no otrā pensiju līmeņa un tērēt naudu. Kopumā no sistēmas ir izņemti gandrīz 3 miljardi eiro. Trīs mēnešu laikā no 2. pensiju līmeņa Lietuvā izstājās vairāk nekā trešdaļa dalībnieku. Vidējais vienas izmaksas apjoms – pieci ar pusi tūkstoši eiro. 360 Ziņas ierodas Jonišķu pilsētā.
Jonišķu iedzīvotāja Agniete stāsta: “Es tika daudz nezināju par 2. pensiju līmeni, jo mūs tajā iekļāva automātiski. Es naudu izņēmu, un nākotne padomāšu, ko ar to naudu iesākt. Varbūt pati investēšu kaut kur. Varbūt vajadzēs ko nopirkt. Nekad jau nezini, var taču melnā diena atnākt.”
Jonišķu iedzīvotājs Andrius arī savu naudu ir izņēmis: “Izņēmu, jo mājas remontam nauda vajadzīga. Es tagad strādāju, pensijai vēl uzkrāšu.”
360 Ziņas satiek arī cilvēkus, kas naudu pensiju 2. līmenī ir atstājuši. Jonišķu iedzīvotājs Vincas saka: “Es neņēmu ārā. Es tagad strādāju, naudas man tāpat pietiek. Galu galā vēl ir pusotrs gads, ko domāt. Nevar jau zināt, kas notiks.”
Arī Aidas un viņa ģimene savu naudu nav aiztikuši: “Tak man tur tās naudas bija vien 6 tūkstoši eiro, ko varēja paņemt. Summa maza. Ko tagad ar tiem sešiem tūkstošiem var izdarīt? Neko. Visa mūsu ģimene nolēma, ka neņemsim ārā.”
Liela daļa lietuviešu savu pensiju naudu izdomāja tērēt interneta veikalos. Lietuvā pēdējā laikā krasi ir pieaudzis sūtījumu skaits, un piegādes kompānijas pat ziņo par to, ka vairs netiek galā. Lietuvieši tik ļoti tērē otrā pensiju līmeņa uzkrājumu, ka piegādes firmām radušies sastrēgumi sūtījumu šķirošanā un piegādē.
“Omniva Lietuva” vadītājs Tadas Drunga stāsta: “Kopš pagājušās piektdienas Lietuvā novērojam sūtījumu apjoma pieaugumu par 35%. Tas atbilst Ziemassvētku pīķa periodam. Turklāt sūtījumu apjoms ir būtiski lielāks nekā parasti. Lielo sūtījumu apjoms pieauga pat par 400%”
Trīs miljardu naudas injekcija atdzīvināja Lietuvas ekonomiku. Iedzīvotāji aktīvi visu ko remontē un pērk. Ekonomisti lēš, ka dažu preču tirdzniecības apjomi ir dubultojušies un pat trīskāršojušies.
Savukārt Lietuvas investīciju un pensiju fondu asociācijas vadītājs Vaidotas Rūkas brīdina par negatīvām sekām šādai naudas ballītei: “Tā negatīvākā ietekme uz visu valsts sistēmu ir tāda, ka saruka 2. līmeņa pensiju dalībnieku skaits. Tas nozīmē, ka samazinās cilvēku skaits ar finanšu uzkrājumiem vecumdienām, kurus varēs pievienot pirmā pensiju līmeņa izmaksām. Mēs kā valsts nevaram negarantēt pietiekamas pensijas. Tā nav augstākā izglītība, kas var būt pieejama tikai daļai sabiedrības — pensijām nepieciešamā nauda tik un tā būs jāatrod. Tas nozīmē, ka būs jāpalielina nodokļi strādājošajiem.”
Saskaņā ar Lietuvas Seima lēmumu ballīte turpināsies divus gadus. Līdz nākamā gada beigām. Lietuvieši reizi ceturksnī var izlemt, vai nu izņemt savu naudu, vai nu manīt savu viedokli un atgriezt naudu atpakaļ.
