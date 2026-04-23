Visi, kuriem sirds alkst pēc neparasta un aizraujoša piedzīvojuma, 30. aprīlī ir laipni gaidīti AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas parkā Tērvetē Valpurģu nakts mistērijās. “Gada noslēpumainākā nakts Tērvetes Pasaku mežā piedāvās plašu izklaides programmu dabā visai ģimenei. Te būs ko redzēt un līdzdarboties kā lieliem, tā maziem,” saka vides projektu speciāliste Signe Dumfa.
Valpurģu nakts ir raganu, ugunskuru un pavasara atmodas nakts, kad raganas svin pavasara atnākšanu, bet robeža starp redzamo un neredzamo pasauli kļūst teju caurspīdīga. LVM dabas parkā Tērvetē šī maģiskā nakts tiek svinēta jau divdesmito gadu pēc kārtas un tai ir arī gadu gaitā iesakņojušās tradīcijas. Viena no tām – aicinājums pasākuma apmeklētājiem ierasties uz Valpurģu nakts pasākumu tematiskā kostīmā, par spilgtākajiem “Raganu masku parādē” neizpaliks arī balvas.
Signe Dumfa pauž, ka tas ir krāšņākais sezonas sākuma pasākums. “Ar to mēs ieskandinām un atdzīvinām Pasaku meža pasauli. No Valpurģu nakts Raganu sils atdzīvojas, raganiņas atgriežas mežā. Tā tradicionāli ir pavasara iestāšanās svinēšana, visa nelabā sadedzināšana – tiek dedzinātas pērnā gada slotas un pērnā gada sliktā enerģija. Tāpēc visam šim pasākumam ir arī tāds neliels Valpurģu nakts vēsturiskais fons – pavasara sākuma sagaidīšana kopā ar raganiņām.”
Svētku norise sadalīta divās daļās – no pulksten 19.00 – 21.00 ģimenes ar bērniem aicinātas uz raganīgām Valpurģu izdarībām rūķu pilsētā Čiekurē. “Tur būs dažādas radošās meistarklases un aktivitātes bērniem – veiksmes zižļa gatavošana, raganiņas piespraudes meistarošana. Varēs izmēģināt veiksmi kliedziena aktivitātē, būs arī muzikāls raganiņu uzvedums. Apmeklētājus gaidīs arī radošās darbnīcas kopā ar “Smaidu darbnīcas” atraktīvajām raganiņām.
“No pulksten deviņiem vakarā Pasaku mežā sāksies pasākuma “tumšā daļa”, jo šajā laikā sāk jau krēslot. Aicinām visus ņemt līdzi izgaismojošus elementus, lai iešana mežā būtu interesantāka. Būs dažādas vides instalācijas un izgaismots mežs ar interesantiem gaismas objektiem, kā arī neparastas, negaidītas un noslēpumainas tikšanās ar atšķirīgiem tēliem. Starp viņiem varēs satikt arī iemīļotās Tērvetes Sila raganiņas un pašu Vellu! Vakara gaitā vairākos seansos Raganu silā uz aizraujošiem paraugdemonstrējumiem aicinās Meža burvis. Sabata vietā Raganiņa veiks enerģētiskos uguns rituālus veiksmes piesaistīšanai. Būs Raganu balle, elpu aizraujošs uguns šovs, deju ritmi kopā ar DJ līdz pat pusnaktij. Par apmeklētāju muzikālo baudījumu no pulksten desmitiem vakarā rūpēsies Miks Galvanovskis,” stāsta Signe Dumfa.
Dabas parka teritorijā visa vakara garumā darbosies izbraukuma tirdzniecība. Tā notiks gan Čiekurē, gan Atrakciju laukumā, kur varēs arī garšīgi paēst. Tāpat būs iespēja palutināt sevi ar dažādiem labumiem, kārumiem un spirdzinājumiem, kā arī iegādāties īpašus suvenīrus.
Ieejas maksa pasākumā:
- pieaugušajiem 10,00 eiro,
- skolēniem, studentiem, pensionāriem 7,00 eiro,
- bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas,
- ģimenes biļete (2 pieaugušie + bērni līdz 18 g.v.) – 30,00 EUR.
Biļešu iegāde tikai pasākuma norises vietā – LVM dabas parka Tērvetē biļešu kasēs.