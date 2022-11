Foto: Zane Bitere/LETA

Topošās koalīcijas sarunās “pauze” viedokļu atšķirību dēļ par turpmāko soli Ieteikt







Topošās koalīcijas sarunās nosacīti iestājusies sava veida “pauze”, ņemot vērā viedokļu atšķirības starp “Jaunās vienotības” (JV) līderi, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un “Apvienotā saraksta” (AS) pārstāvjiem par to, kādai jābūt turpmākajai rīcībai.

Kariņš sākumā sagaida AS atbildi par atbildības jomu piedāvājumu, savukārt AS pārstāvji sākumā vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izstrādes.

Vaicāts par situāciju ar Kariņa piedāvāto atbildību sadalījumu koalīcijā, JV politiķis aģentūrai LETA norādīja, ka gaida “skaidru atbildi” no AS pārstāvjiem, “vai viņi ir gatavi virzīties uz priekšu, vai nav”. Kariņš vērsa uzmanību, ka NA un JV ir gatavas turpināt darbu un tagad tiek gaidīta atbilde no AS.

Tiklīdz koalīcija būs vienojusies par atbildības jomu sadalījumu, būs iespējams raiti iet uz priekšu, savukārt pirms tam nevar sākt darbu pie valdības deklarācijas rakstīšanas, sacīja esošais valdības vadītājs.

Viņš atsaucas arī uz Valsts prezidenta Egila Levita pausto, ka pirms valdības deklarācijas rakstīšanas esot jābūt ļoti skaidri sadalītām atbildības jomām, lai ir skaidrs, kura partija vadīs deklarācijas konkrētu nozaru darba grupas.

Valdības deklarācijas rakstīšana ir “daudzšķaitņains process”, kurā ir svarīgi, lai katrs saprot, par kuru jomu ir viņa atbildība, lai var koordinēt darba veikšanu, skaidroja Kariņš.

AS viens no līderiem Edgars Tavars ir optimistiski noskaņots par iespēju panākt vienošanos, lai turpinātu darbu pie nākamās valdības veidošanas. AS politiķis aģentūrai LETA norādīja, ka piektdien trīspusējās JV, AS un Nacionālās apvienības (NA) sarunās panākta vienošanās, un AS piekrīt Kariņa piedāvātās atbildības jomu sadalījuma proporcijai, kas vērtējama kā loģiska.

AS ir pieņēmusi zināšanai piedāvājumus par ministrijām, norādīja Tavars. Reizē neskaidrs palicis tas, vai neievēlēti cilvēki var vai nevar būt ministri, skaidroja “Apvienotā saraksta” pārstāvis. Tas varētu būt aktuāli jautājumā par Kariņa piedāvājumā AS paredzēto atbildību pār Veselības ministriju, atzīmēja politiķis.

Tavars uzsvēra, ka, lai AS deleģētu savus pārstāvjus valdībā, sākumā ir jābūt skaidrībai, kā topošā koalīcijai apņemas virzīt valsts attīstību visās jomās.

Pirms izlemt par atbildības sfērām un darāmo tajās ir svarīgi arī saprast, vai kādai no tām jau drīzumā finanšu ministrs nepaziņos par finansējuma samazinājumu, akcentēja AS politiķis. Svarīgi sākumā vienoties, ka ekonomikas jeb tautsaimniecības attīstība būs prioritāte, kā arī paveicamo veselības, izglītības un citās jomās, akcentēja politiķis.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Tavars skaidroja, ka AS iekšējo apspriešanos turpinās arī otrdien, 8.novembrī.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka turpmākais koalīcijas sarunu darba plāns paredz, ka par nozari atbildīgais politiskais spēks izvirza darba grupu vadītājus. Darba grupu vadītājs koordinē politisko spēku pārstāvju dalību darba grupās.

Darba grupās tiek aicināti piedalīties Pārresoru koordinācijas centra un Finanšu ministrijas pārstāvji. Pašlaik tiekot plānots, ka pie valdības deklarācijas konsolidētās redakcijas izstrādes sāks strādāt no 14.novembra.

JV vadīs darba grupas par finansēm, ārpolitiku, izglītību un zinātni, valsts pārvaldi, tiesiskumu un cīņu pret korupciju, klimatu, enerģētiku un vidi, labklājību, bērna atbalsta politiku.

AS vadīs darba grupas par veselību, reģionu attīstību un digitalizāciju, zemkopību un mežsaimniecību, iekšējo drošību un krīzes vadību.

Savukārt NA vadīs darba grupas par aizsardzību, ekonomiku un nodarbinātību, kultūrtelpu, nacionālo identitāti un infotelpu, kā arī par satiksmi.

Kā ziņots, saskaņā ar Kariņa priekšlikumu topošajā valdībā JV varētu ieņemt septiņus amatus – Ministru prezidenta, finanšu ministra, ārlietu ministra, izglītības un zinātnes ministra, tieslietu ministra, klimata un enerģētikas ministra un labklājības ministra amatus.

AS pienāktos jau pašlaik ieņemtais Saeimas priekšsēdētāja amats un vēl četri amati valdībā – iekšlietu ministra, zemkopības ministra, veselības ministra un reģionālās attīstības un digitalizācijas lietu ministra amats.

Savukārt NA paredzēts ieņemt četrus ministra posteņus – aizsardzības ministra, kultūras ministra, satiksmes ministra un ekonomikas ministra amatus.

Tāpat ziņots, ka NA politiķis, kultūras ministrs Nauris Puntulis norādīja, ka NA “neiebilstu” Kariņa izteiktajam atbildības jomu sadalījumam.