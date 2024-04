Somijas policija trešdien pavēstīja, ka 12 gadus vecais zēns, kas tiek turēts aizdomās par klasesbiedra nošaušanu un vēl divu citu ievainošanu, bijis pazemošanas upuris un tas motivējis viņa rīcību. “Ir noskaidrots, ka šī soļa motīvs bija pazemošana,” teikts policijas paziņojumā.

“Aizdomās turētais policijai nopratināšanas gaitā sacīja, ka ir bijis pazemošanas upuris, un šī informācija tika apstiprināta arī policijas sākotnējā izmeklēšanā,” norādīja likumsargi.

Aizdomās turētais puisis uz skolu Helsinku piepilsētā Vantā pārcelts gada sākumā.

Kā iepriekš ziņots, pēc uzbrukuma otrdien aizdomās par šaušanu turētais puisis no skolas aizbēga, bet policija viņu aizturēja Helsinkos.

Skolas audzēkņu vecāki žurnālistiem pastāstīja, ka uzbrucējs atklājis uguni klases telpā.

Skolā mācās aptuveni 800 skolēnu vecumā no septiņiem līdz 15 gadiem.

