Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “X”/Viesturs Kleinbergs

Traģikomiski! Rīgas iedzīvotāji godam nosvin bedres deviņu mēnešu jubileju Ieteikt







Kāda bedre Rīgas centrā 28.augustā svinēja savu 9 mēnešu jubileju. Sociālo mediju platformā “X” ar traģikomisko faktu dalījās Viesturs, kurš publicēja fotogrāfiju ar bedri, kurā ielikti ziedi. Viņš informēja, ka kaimiņi godam nosvinējuši jubileju bedrei, par kuru Rīgas dome ir informēta, bet visu šo laiku nekas nav darīts lietas labā.

Reklāma Reklāma

Viesturs 29. augustā raksta: “Pats vakar netiku, bet šķiet kaimiņi bedres 9 mēnešu jubileju godam nosvinējuši! Kopš 28.decembra Rīgas dome zina par iegruvumu, bet nekas nav darīts. Pats Rīgas centrs pie Dailes teātra.”

Pats vakar netiku, bet šķiet kaimiņi bedres 9 mēnešu jubileju godam nosvinējuši! Kopš 28.decembra @RigasDome zina par iegruvumu, bet nekas nav darīts 🤷‍♂️ Pats Rīgas centrs pie Dailes teātra. pic.twitter.com/Sc0NjNBgXn — Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) August 29, 2024

Kā norādīja cita “X” lietotāja, arī viņa par šo bedri, kas atrodas pie Dailes teātra, ziņojusi apkaimes koordinatoram, bet “pat viņam visi aizcērt durvis priekšā.” Tiek norādīts, ka tā ir privāta teritorija un līdz ar to – neko nevarot padarīt.

Eu, nopietni? Es, kad interesējos pirms 8 mēnešiem, saņēmu atbildi, ka Ārtelpas un mobilitātes departamenta kompetence. 🤷‍♂️ Pag! Tad jau sanāk, ka @Rigassatiksme_ stāvvieta ir uz privātās zemes Brīvības ielā uzlikta. Laba ziņa iedzīvotājiem, varēs iekasēt par stāvvietu neiegūtos… — Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) August 29, 2024

Kāds ziedu veikals pat piedāvājis uz nākamo jubileju nosūtīt ziedus.

Labprāt piegādāsim ziedus uz nākamo tuvāko jubileju😁🌸🌸 — Rīgas Ziedi (@RigasZiedi) August 29, 2024

Tikmēr ar pozitīvu piemēru dalījies “X” lietotājs no Liepājas. Aigars raksta, ka, pamanot Liepājā bojātu akas vāku, to nofotografējis un informējis par to savu vietvaru. Jau nākamajā dienā viņš saņēmis atpakaļ atbildi ar fotogrāfiju, kurā redzams sataisītais vāks.

Pamanīju #Liepājā bojātu komunikācijas akas vāku, nofotografēju un aizsūtīju. Pēc dienas atsūtīja atbildi. Pie mums tā strādā @liepajalv vietvara ar @kpliepaja. pic.twitter.com/A8dejtpgie — Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) August 29, 2024