Trampam rodas neparasts plāns, kā atrisināt migrantu situāciju uz robežas. Būs nepieciešami aligatori… Ieteikt







Bijušais prezidents Donalds Tramps trešdien izvirzīja jaunu plānu robežkrīzes risināšanai: izbarot migrantus aligatoriem. Viņš sociālajos tīklos dalījies ar mīmu, kurā redzams sešu aligatoru attēls, uz kura rakstīts “jauna robežu drošība” un “darbosies pārtikai”.

“Problēma atrisināta!!” ierakstā teikts.

Trampa komentāri nākuši klajā brīdī, kad nelegālu robežšķērsošanas gadījumu skaits ir atgriezies līmenī, kāds bija pirms 42. sadaļas atcelšanas, pirmdien sasniedzot 8000.

FOTO: Truth Social

Līdzīgi viņš izteicies arī 2019. gada oktobrī. Laikraksts The New York Times ziņoja, ka toreizējais prezidents ieteicis nostiprināt pierobežu, izveidojot grāvi un piepildot to ar čūskām vai aligatoriem.

Šīs tikšanās laikā Tramps arī bija iecerējis elektrificēt robežas žogu vai pievienot tam smailes, raksta The Times.

Viņš iepriekš bija licis šaut migrantiem pa kājām, lai gan vēlāk atcēla pavēli, kad Baltā nama darbinieki viņam paziņoja, ka tas ir nelikumīgi.

Notiek gatavošanās prezidenta vēlēšanu kampaņai, kurā imigrācija ir izvirzīta kā galvenā problēma, un republikāņu kandidāti šajā jautājumā iebilst Baidena administrācijai.

Jūlijā robežu centās šķērsot 184 000 migrantu, salīdzinot ar 144 000 jūnijā. Šie skaitļi bija mazāki, salīdzinot ar 200 000 robežšķērsošanas gadījumiem pie dienvidu robežas tajā pašā laika posmā 2021. un 2022. gadā.

























