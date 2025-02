Foto: Marco Bello/REUTERS/SCANPIX

ASV prezidents Donalds Tramps pieprasījis no Ukrainas 500 miljardu dolāru “reparācijas” – summu, kas pārsniedz pat Vācijas maksājumus pēc Pirmā pasaules kara. Šis pieprasījums neattiecas tikai uz Ukrainas derīgajiem izrakteņiem, bet arī uz tās ostām, infrastruktūru, energoresursiem un citiem svarīgiem valsts īpašumiem. Šīs prasības varētu būt juridisks pamats Ukrainas ekonomiskajai kolonizācijai, raksta britu medijs “The Telegraph”.

Laikraksts publiskojis līguma par derīgajiem izrakteņiem, ko ASV prezidents piedāvāja parakstīt Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, detaļas, kas parāda, ka Tramps faktiski pieprasīja no Ukrainas “neiespējamo”, pats neko pretim nepiedāvājot.

Trampa piedāvājums sniegt Ukrainai militāru palīdzību apmaiņā pret peļņu no derīgo izrakteņu ieguves no pirmā acu uzmetiena šķiet nevainīgs darījums.

Tomēr medijos publicētā šī dokumenta kopija, liecina, ka ASV centās sev iegūt lielāku daļu, nekā atvēlēt Ukrainai.

Viens no galvenajiem punktiem bija kopīga investīciju fonda izveide starp abām valstīm. Saskaņā ar dokumentu, fonds kalpotu par garantiju tam, ka “neviena no konfliktā iesaistītajām pusēm” negūst ekonomisku labumu no Ukrainas atjaunošanas. Jāuzsver, ka Vašingtona dokumentā karu Ukrainā nosaukusi par “konfliktu”.

Līgums paredz, ka ASV gūs peļņu praktiski no visiem Ukrainas derīgajiem izrakteņiem, tostarp naftas un gāzes.

Turklāt tekstā pieminētas Ukrainas ostas un infrastruktūra, tomēr nav precizēts, kādus nosacījumus tas sevī ietver.

Viens no pretrunīgākajiem aspektiem ir fakts, ka dokumentā paredzēts, ka jebkuri strīdi un nosacījumi tiktu regulēti nevis pēc starptautiskajām tiesībām, bet gan saskaņā ar ASV likumiem.

Konkrēti finansiālie rādītāji līgumā nebija minēti, taču tajā tika skaidri noteikta peļņas sadale starp abām valstīm – 50% Ukrainai un 50% ASV.

Analizējot līguma juridiskos aspektus, eksperti secina, ka, ja Zelenskis būtu to parakstījis, Ukraina faktiski būtu nodevusi lielu daļu savu resursu ASV kontrolē.

Jau vēstīts, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nav ļāvis savas valdības ministriem parakstīt vienošanos, kas dotu ASV piekļuvi Ukrainas derīgajiem izrakteņiem, jo ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas piedāvātais līgums nesniedz pietiekamas drošības garantijas kara plosītajai valstij..

Kā žurnālistiem Minhenes drošības konferences laikā teica Zelenskis, dokuments neaizstāv Ukrainas intereses un tas ir jāpārstrādā.

“Pirmkārt, vienošanās tiek parakstīta ministru līmenī, bet es esmu prezidents, un man ir ietekme uz šī dokumenta kvalitāti. Tāpēc es neļauju ministriem parakstīt attiecīgo līgumu, jo tas nav gatavs. Manuprāt, tas neaizsargā, tas nav gatavs aizsargāt mūs, mūsu intereses,” paskaidroja Zelenskis.

Viņš arī uzsvēra, ka viņam ir ļoti svarīgi runāt tieši par investīcijām Ukrainā, un tas ir juridiski pareizi jānoformulē.

“Un tās ir investīcijas, un par tām, par peļņu no tām mēs varam domāt, kā šo peļņu sadalīt, ja tas viss ir saistīts ar drošības garantijām, saprotiet? Un es šo saistību dokumentā vēl neredzu,” piebilda Zelenskis.

Trampa administrācija piedāvāja Ukrainai apmaiņā pret militāro palīdzību nodot ASV 50% īpašumtiesību uz retzemju izrakteņiem. Zelenskis atteicās parakstīt šo dokumentu, sakot, ka tas ir jāizpēta.