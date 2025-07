Ekrānšāviņi no X

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas ārkārtas sēdē vairākums deputātu nepiekrita opozīcijas ierosinājumam un neapturēja Ķīpsalu un Imantu savienojošā veloceļa būvniecības projektu.

Nekavējoties vērsies pēc palīdzības, ja pamani kādu no šiem brīdinājuma signāliem: 7 modernā alkoholiķa pazīmes

Deputāte Ļubova Švecova (SV/AJ) sēdē skaidroja, ka projekta īstenošana jāaptur, ņemot vērā plānoto koku izciršanu. Imantas iedzīvotāji esot pauduši negatīvu viedokli par koku iznīcināšanu, turklāt iecerētais neesot pienācīgi apspriests ar vietējiem. Tāpēc iecere esot jāpārtrauc, lai varētu mainīt veloceliņa trasi.

Pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja Ingūna Urtāne gan pauda, ka sabiedriskā apspriešana un citas ar projekta īstenošanu saistītās darbības notikušas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Turklāt viņa solīja, ka būvniecības laikā tiks saglabāts katrs koks, kuru būs iespēja saglabāt. Pēc divu stundu diskusijām, neiztiekot arī bez personīgiem apvainojumiem, deputāti noraidīja lēmumprojektu par projekta apturēšanu.

Jau ziņots, ka šajā projektā plānots līdz 2026.gadam izbūvēt veloinfrastruktūru ar kopējo garumu 7,3 kilometri posmā no Slokas ielas un Kurzemes prospekta krustojuma Imantā līdz Nameja krastmalai Ķīpsalā.

Tikmēr soctīklos par to izvērtusies ārkārtīgi skarba diskusija, lūk, komentāru izlase!

— bubinators 🫃🏻 🏳️‍🌈 / very nepareizais (@ubinators) July 28, 2025

Tā ir Jūrmalas gatve, ja pareizi saprotu? Vispār katrā no pēdējām lielajām vētrām tur ir gāzies kāds izpuvis koks. Uz ielas, kurā ir gana intensīva satiksme. Domāju, alejas laiks patiešām iet uz galu arī dabiskā ceļā.

— bubinators 🫃🏻 🏳️‍🌈 / very nepareizais (@ubinators) July 28, 2025

Nu ko Jūs vispār saprotat no progresīvas saimniekošanas!? Kokus taču izcirst nolēma vēl "iepriekšējā" dome, tāpēc pašreizējie var tik vien, kā apvaimanāties un… apgūt piķi! 🤨 pic.twitter.com/y2Y3lnynfz

Tā arī neviens no domes nav atbildējis – kāpēc jābūvē paralēls veloceļš 200 m no jau esošā veloceļa gar dzelzceļu? To jau nu gan vajadzētu pamatot kaut kā.

— Pro-outhouse (@tilmeitene) July 27, 2025