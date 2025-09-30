Donalds tramps un pretimigrācijas nemieri Losandželosā
Donalds tramps un pretimigrācijas nemieri Losandželosā
Foto. Scanpix/LETA

Tramps uzmana visas frontes: brīdina savus ģenerāļus par nekontrolējamo situāciju ASV iekšienē un iespējamo karu 5

LETA
22:00, 30. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien, uzrunājot augstākās militārpersonas, brīdinājis, ka Savienotajām Valstīm draud karš no iekšienes – no noziedzības un imigrācijas.

Lasīt citas ziņas

Tramps, kurš nosūtījis karavīrus uz Losandželosu un Vašingtonu, savā runā apstiprināja, ka plāno līdzīgi rīkoties arī citās demokrātu kontrolētajās ASV pilsētās. “Mēs tās savedīsim kārtībā vienu pēc otra (..). Arī tas ir karš – tas ir karš no iekšienes,” augstāko ASV militārpersonu sapulcē Kvantiko paziņoja prezidents.

Viņš piebilda, ka parakstījis rīkojumu izveidot militāros ātrās reaģēšanas spēkus, lai apspiestu pilsoņu nemierus, “jo tas ir ienaidnieks no iekšienes, un mums ar to jātiek galā, pirms tas kļūst nekontrolējams”.

Trampa runāja ilgāk nekā stundu, ieturot izteikti politisku toni, un ar to viņš atkāpies no iepriekšējo prezidentu tradīcijas, kuri, uzrunājot karavīrus, galvenokārt centās izvairīties no atklātas iekšpolitikas.

Prezidents arī asi kritizēja medijus.

ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets, uzrunājot augstākās militārpersonas pirms Trampa, paziņoja, ka ASV bruņotajiem spēkiem ir jānovērš “desmitgadēm ilgais pagrimums”.

Ministrs uzsvēra, ka ASV karavīriem jābūt labā fiziskā formā, ar īsiem matiem un bez bārdas. Viņš pavēstīja, ka turpmāk visiem ASV armijas ierindas karavīriem divas reizes gadā būs jāveic fiziskās sagatavotības tests, piebilstot, ka “ir pilnīgi nepieņemami redzēt Pentagona zālēs resnus ģenerāļus un admirāļus”.

“Ja vēlaties bārdu, varat iestāties īpašajos spēkos. Ja nē, tad noskujieties. Mums nebūs armijas, kas pilna ar ziemeļnieku pagāniem,” viņš piebilda.

