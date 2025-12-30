&#8220;KPV LV&#8221; kopsapulce. Ilustratīvs attēls.
“KPV LV” kopsapulce. Ilustratīvs attēls.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

“Motivācija – nenomirt zem tilta?” Zane neizpratnē par darba devēju atalgojumam nesamērīgajām prasībām 65

LA.LV
11:23, 30. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Sabiedrībā daudz tiek runāts par to, ka mūsdienās ir ļoti grūti atrast darbu ar atbilstošu atalgojumu un, ideālā gadījumā, sev vēlamajā sfērā. Lielākā problēma parasti ir zemais atalgojums, vienlaikus darbiniekam uzliekot daudz pienākumu. Kāda sociālo tīklu lietotāja meklējot darbu nu pamanījusi interesantu tendenci no darba devēju puses.

Veselam
Gastroenterologs Vilkoite: Ja burciņā ir pelējuma virskārta, tad viss burciņas saturs ir sabojāts
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
“Tas tiešām ir tāds apkaunojums…” Valsts kultūrkapitāla fonda lēmums izsauc asas reakcijas sabiedrības vidū
Lasīt citas ziņas

“Joprojām meklēju pusslodzes darbu. Ok, ir. Alga – 5 eiro bruto. Jāsūta CV un motivācijas vēstule! Lūdzu, pasakiet, kāpēc vajag motivācijas vēstuli darbam uz pusslodzi sporta zālē par administratoru? Motivācija – darbs? Alga? Nenomirt zem tilta? Vai pārdevēja DUS, kur ir vēl kārtas. Tajā pašā “Lidl” ir vairākas kārtas, lai strādātu par pārdevēju. Man šķiet, vai agrāk darba atrašana bija vieglāka?” vietnē “Threads” neizpratnē ir Zane.

Viņa piebilst, sakot, ka savādi ir tas, ka bērnudārzos, lai pieteiktos darbā par auklīti, motivācijas vēstule netiek lūgta, bet, viņasprāt, tur tā tieši būtu vajadzīga.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“No kūts slaucējas esmu uzkāpusi tur, kur esmu,” Magone atklāti par dzīvi pēdējo 10 gadu laikā un skatu nākotnē
VIDEO. Bijušais Kremļa propogandists vērtē: Aivara Lemberga retorika pēdējos mēnešos atgādinot Kremlim tuvas tēzes
“Putins baidās!” Zelenskis nosauc iespējamo kara beigu datumu

Arī Lāsma ir neizpratnē par mūsdienu darba tirgu. Viņa raksta, ka agrāk viss bijis vieglāk – vienas pārrunas un telefona zvans ar apstiprinošu vai noraidošu atbildi. Taču šobrīd ir vairākas atlases kārtas, mājasdarbi un specifisku uzdevumu pildīšana, lai tiktu darbā.

Krista uzskata, ka šādos brīžos jārunā “korporatīvajā valodā” un vienkārši jādara tas, kas no potenciālā darbinieka tiek prasīts.

Tomēr vairāki cilvēki komentāros atklāj arī darba devēja skatupunktu šajā jautājumā:

“Kad biju DUS vadītāja, bija jāvada pārrunas. Jā, divās kārtās: 1. kārta bija CV un motivācijas vēstuļu izskatīšana, un 2. kārta – saruna aci pret aci. Motivācijas vēstule jeb pieteikums parāda potenciālā darbinieka interesi. Sorry, ja man atsūta pieteikumu, kurā pat nav nomainīts ne datums, ne iepriekš sūtītā uzņēmuma nosaukums, tad, lai cik labs būtu CV, man jau viss ir skaidrs – attieksme jau no paša sākuma ir nekāda. Un kāpēc man vispār ar tādu runāt intervijā?”

“Es zinu gadījumu, kurā motivācija iet strādāt par administratoru sporta zālē bija atrast sportisku vīru bez kaitīgiem ieradumiem. Un atrada arī! Bet piekrītu, ka daudzviet motivācijas vēstule ir tradīcija, nevis vajadzība.”

“Lai nedaudz saprastu, kāds ir izteiksmes veids, izglītības līmenis, prasme uzrakstīt būtisko, izpratne par veicamo darbu utt.”

“Cik esmu meklējusi darbiniekus, ja uzdevums ir CV un īss apraksts, tad to, ka otro neatsūta, uzskatu par pazīmi, ka nelasa un neseko instrukcijām. Nav interesanti tālāk pat runāt, ja nespēj izpildīt divu punktu instrukciju.”

“Motivācijas vēstule ir vairāk par tavu motivāciju veltīt laiku, lai šo darbu iegūtu, un par spēju pierādīt, ka vari uzrakstīt sakarīgu tekstu. Pirmais atlases līmenis, tā teikt.”

Ekrānšāviņš

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Darbavieta tiek likvidēta? Šis “noslēpums” var tev palīdzēt iegūt simtus vai pat tūkstošus
Motivācijas kalngals? Praktikants gatavs piemaksāt, lai tiktu praksē pie latviešu uzņēmēja
RAKSTA REDAKTORS
“Nogurums ir milzīgs.” Reinis vairākas stundas dienā pavada ceļā uz un no darba. Valsts darba inspekcija atklāj, kas viņam par to pienākas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.