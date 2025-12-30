“Motivācija – nenomirt zem tilta?” Zane neizpratnē par darba devēju atalgojumam nesamērīgajām prasībām 65
Sabiedrībā daudz tiek runāts par to, ka mūsdienās ir ļoti grūti atrast darbu ar atbilstošu atalgojumu un, ideālā gadījumā, sev vēlamajā sfērā. Lielākā problēma parasti ir zemais atalgojums, vienlaikus darbiniekam uzliekot daudz pienākumu. Kāda sociālo tīklu lietotāja meklējot darbu nu pamanījusi interesantu tendenci no darba devēju puses.
“Joprojām meklēju pusslodzes darbu. Ok, ir. Alga – 5 eiro bruto. Jāsūta CV un motivācijas vēstule! Lūdzu, pasakiet, kāpēc vajag motivācijas vēstuli darbam uz pusslodzi sporta zālē par administratoru? Motivācija – darbs? Alga? Nenomirt zem tilta? Vai pārdevēja DUS, kur ir vēl kārtas. Tajā pašā “Lidl” ir vairākas kārtas, lai strādātu par pārdevēju. Man šķiet, vai agrāk darba atrašana bija vieglāka?” vietnē “Threads” neizpratnē ir Zane.
Viņa piebilst, sakot, ka savādi ir tas, ka bērnudārzos, lai pieteiktos darbā par auklīti, motivācijas vēstule netiek lūgta, bet, viņasprāt, tur tā tieši būtu vajadzīga.
Arī Lāsma ir neizpratnē par mūsdienu darba tirgu. Viņa raksta, ka agrāk viss bijis vieglāk – vienas pārrunas un telefona zvans ar apstiprinošu vai noraidošu atbildi. Taču šobrīd ir vairākas atlases kārtas, mājasdarbi un specifisku uzdevumu pildīšana, lai tiktu darbā.
Krista uzskata, ka šādos brīžos jārunā “korporatīvajā valodā” un vienkārši jādara tas, kas no potenciālā darbinieka tiek prasīts.
Tomēr vairāki cilvēki komentāros atklāj arī darba devēja skatupunktu šajā jautājumā:
“Kad biju DUS vadītāja, bija jāvada pārrunas. Jā, divās kārtās: 1. kārta bija CV un motivācijas vēstuļu izskatīšana, un 2. kārta – saruna aci pret aci. Motivācijas vēstule jeb pieteikums parāda potenciālā darbinieka interesi. Sorry, ja man atsūta pieteikumu, kurā pat nav nomainīts ne datums, ne iepriekš sūtītā uzņēmuma nosaukums, tad, lai cik labs būtu CV, man jau viss ir skaidrs – attieksme jau no paša sākuma ir nekāda. Un kāpēc man vispār ar tādu runāt intervijā?”
“Es zinu gadījumu, kurā motivācija iet strādāt par administratoru sporta zālē bija atrast sportisku vīru bez kaitīgiem ieradumiem. Un atrada arī! Bet piekrītu, ka daudzviet motivācijas vēstule ir tradīcija, nevis vajadzība.”
“Lai nedaudz saprastu, kāds ir izteiksmes veids, izglītības līmenis, prasme uzrakstīt būtisko, izpratne par veicamo darbu utt.”
“Cik esmu meklējusi darbiniekus, ja uzdevums ir CV un īss apraksts, tad to, ka otro neatsūta, uzskatu par pazīmi, ka nelasa un neseko instrukcijām. Nav interesanti tālāk pat runāt, ja nespēj izpildīt divu punktu instrukciju.”
“Motivācijas vēstule ir vairāk par tavu motivāciju veltīt laiku, lai šo darbu iegūtu, un par spēju pierādīt, ka vari uzrakstīt sakarīgu tekstu. Pirmais atlases līmenis, tā teikt.”
