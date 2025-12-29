“Tā arogance ir tādā līmenī, ka tā vienkārši jau plīst pa visām porām!” Rubenis kritizē varas attieksmi pret cilvēkiem 0

0:19, 30. decembris 2025
Ojārs Rubenis, Latvijas Teātra darbinieku savienības valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Gada apskats”, atskatoties uz Stambulas konvencijas protestiem, pauda gandarījumu.

“Man patiesībā šī iziešana ielās bija nenormāls gandarījums. Man bija milzīgs gandarījums, ka mēs esam beidzot saņēmušies,” pauda Rubenis.

Viņš nepiekrīt naratīvam, ka protests būtu bijis tikai par Stambulas konvenciju. Tas bija par valdošo spēku neklausīšanos sabiedrībā.

Kā vienu no spilgtiem piemēriem Rubenis min diskusijas par prēmijām un piemaksām valsts pārvaldē. Viņa ieskatā nav saprotami, kāpēc sabiedrības viedoklis šajos jautājumos tiek ignorēts.

“Tas protests bija par to aroganci, kā pret mums izturas. Tā arogance ir tādā līmenī, ka tā vienkārši jau plīst pa visām porām! Viņiem ir pilnīgi vienalga! Man ir viens ātrs piemērs – nu kā var vadošā vara neņemt galvā sabiedrības viedokli par prēmijām un piemaksām.”

Rubenis uzsver, ka prēmijas varētu ziedot labdarībā. Viņš arī kritiski vērtē varas attieksmi pret sabiedrības ikdienas grūtībām – cenu kāpumu, dzīves dārdzību un cilvēku spēju izdzīvot ekonomiski sarežģītos apstākļos.

“Viņiem kā pīlei ūdens,” emocionāli pauda Rubenis, norādot, cik ļoti valdībai ir vienalga.

Rubenis uzskata, ka šādi protesti pret varas aroganci ir jāturpina.

Atgādināsim, ka 6.novembrī Doma laukumā protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas pulcējās vismaz 10 000 cilvēku.

Protesti pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
