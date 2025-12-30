Foto. pexels.com/Kendall Hoopes

Zinātnieki izvirza pārsteidzošu teoriju – blakus Zemei bijis slepens “kaimiņš” 0

8:21, 30. decembris 2025
Zinātnieki ir nākuši klajā ar diezgan pārsteidzošu un jaunu teoriju, un viņu aprēķini liecina, ka Zemei kādreiz bijis slepens “kaimiņš” – pasaule, kas atradās tai pavisam tuvu. Par to ziņo medijs Daily Mail.

Astronomi jau sen uzskata, ka Mēness izveidojies pirms 4,5 miljardiem gadu, kad ar Zemi sadūrās Marsa izmēra objekts, ko dēvē par Teiju (Theia). Šīs sadursmes laikā Teija tika pilnībā iznīcināta, un no tās atlikušas tikai minerālu pēdas Zemes garozā un uz Mēness.

Tagad zinātnieki no Maksa Planka Saules sistēmas pētījumu institūta uzskata, ka viņiem beidzot ir izdevies atklāt noslēpumaino Teijas izcelsmi. Pētot minerālu attiecības Zemes un Mēness iežos, viņi ir nonākuši pie atklājuma, kur Teija, visticamāk, ir veidojusies.

Pētījuma vadītājs Timo Hops Daily Mail norādīja, ka Teija, visticamāk, bijusi viena no desmitiem vai pat simtiem tā dēvēto planetāro “embriju”, kas savstarpēji sadūrās, veidojot planētas. Viņš uzskata, ka Teija atradusies stabilā orbītā Saules sistēmas iekšējā daļā – vēl tuvāk Saulei nekā Zeme šodien.

Tas nozīmē, ka pirmos 100 miljonus gadus pēc Saules sistēmas izveidošanās Zemei ir bijis noslēpumains “kaimiņš”, kurš nu ir pilnībā izzudis.

Lai gan zinātnieki ir pārliecināti, ka Teija pastāvējusi, ir ārkārtīgi grūti noteikt, kāda tā bijusi.

