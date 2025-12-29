Baltijas jūrā noticis traģisks negadījums: pār pasažieru prāmja bortu pārkritis cilvēks 0
Svētdien, 28. decembrī, Baltijas jūrā netālu no Vācijas krastiem noticis nopietns incidents. Pāri pasažiera prāmja “Skania” bortam pārkritis pasažieris no Polijas, vēsta Lietuvas medijs 15min.lt.
Incidents noticis uz prāmja “Skania”, ko apkalpo Polijas prāmju operators “Unity Line”. Kuģis tajā brīdī bija ceļā no Zviedrijas dienvidu pilsētas Īstades uz Svinoujsci Polijā.
Kā atklāj “Unity Line” vadītāja Kataržina Antona, par to, ka pāri bortam pārkritis cilvēks ziņojis kāds aculiecinieks. Kolīdz saņemta ziņa, tā tika izsludināta trauksme par notikušo.
“”Unity Line”” prāmis “Skania” 28. decembrī izsludināja trauksmi par vīrieti aiz borta Baltijas jūrā netālu no Vācijas pilsētas Zasnicas. Par notikušo apkalpei paziņoja aculiecinieks. Nokritušais vīrietis bija Polijas pilsonis,” Polijas ziņu aģentūrai PAP pastāstīja prāmju operatora “Unity Line” vadītāja Kataržina Antona.
Meklēšanas un glābšanas operācija sākās ap plkst. 16.00. Tajā iesaistījās Polijas, Vācijas, Dānijas un Zviedrijas glābšanas dienesti. Polijas Jūras meklēšanas un glābšanas dienests uz notikuma vietu nosūtīja helikopteru no Darlovas, taču tas nepaguva ierasties, jo meklēšanas operācija tika pārtraukta nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ.
Prāmju operators “Unity Line” apstiprināja, ka meklēšana tika pārtraukta svētdienas vakarā, plkst. 18.21, neatrodot pār bortu pārkritušo pasažieri.