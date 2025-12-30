“Putins baidās!” Zelenskis nosauc iespējamo kara beigu datumu 0
Kremļa režīms varētu izbeigt karu pret Ukrainu 2026. gadā, jo Krievijas armijas skaits vairs nepieaug, ņemot vērā to, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins baidās izsludināt mobilizāciju, intervijā teicis Volodimirs Zelenskis. 2025. gada septembrī diktators Vladimirs Putins paziņoja, ka okupācijas armijas skaits Ukrainā ir aptuveni 710 tūkstoši cilvēku, vēsta “Dialog”.
Pēc viņa teiktā, 2025. gadā Krievijas armijas skaita pieaugums ir apstājies. Tas noticis tāpēc, ka arvien mazāk krievu vēlas doties karā pret Ukrainu un noslēgt līgumus ar Krievijas armiju.
Vienlaikus Krievijas Federācijas okupācijas armija Ukrainā turpina ciest milzīgus personālsastāva zaudējumus. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem laika posmā no 2022. gada 24. februāra līdz 2025. gada 30. decembrim Krievijas armija karā pret Ukrainu zaudējusi vairāk nekā 1,2 miljonus nogalināto un ievainoto karavīru.
Salīdzinājumam – 2025. gada janvārī Volodimirs Zelenskis lēsa, ka Krievijas armijas skaits Ukrainā ir aptuveni 600 tūkstoši karavīru.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirils Budanovs intervijā medijam “Suspilne” norādīja, ka 2026. gadā Krievija plāno armijā iesaistīt 409 tūkstošus cilvēku. Tas ir gandrīz tikpat daudz kā 2025. gadā. Šajā gadījumā runa ir tikai par līgumkaravīriem, kuri tiek piesaistīti okupācijas armijai ar lielām naudas izmaksām. Budanovs uzsvēra, ka līgumkaravīru vervēšanas problēmu dēļ Putina režīms ir spiests pastāvīgi palielināt šos maksājumus.
Savukārt Ukrainas Bruņoto spēku skaits 2025. gada janvārī bija aptuveni 880 tūkstoši cilvēku. To iepriekš paziņoja Volodimirs Zelenskis.