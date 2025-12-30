FOTO: LA.LV kolāža (EPA/SERGEY DOLZHENKO; REUTERS/SCANPIX )

“Putins baidās!” Zelenskis nosauc iespējamo kara beigu datumu 0

LA.LV
11:46, 30. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kremļa režīms varētu izbeigt karu pret Ukrainu 2026. gadā, jo Krievijas armijas skaits vairs nepieaug, ņemot vērā to, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins baidās izsludināt mobilizāciju, intervijā teicis Volodimirs Zelenskis. 2025. gada septembrī diktators Vladimirs Putins paziņoja, ka okupācijas armijas skaits Ukrainā ir aptuveni 710 tūkstoši cilvēku, vēsta “Dialog”.

Veselam
Gastroenterologs Vilkoite: Ja burciņā ir pelējuma virskārta, tad viss burciņas saturs ir sabojāts
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
“Tas tiešām ir tāds apkaunojums…” Valsts kultūrkapitāla fonda lēmums izsauc asas reakcijas sabiedrības vidū
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa teiktā, 2025. gadā Krievijas armijas skaita pieaugums ir apstājies. Tas noticis tāpēc, ka arvien mazāk krievu vēlas doties karā pret Ukrainu un noslēgt līgumus ar Krievijas armiju.

Vienlaikus Krievijas Federācijas okupācijas armija Ukrainā turpina ciest milzīgus personālsastāva zaudējumus. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem laika posmā no 2022. gada 24. februāra līdz 2025. gada 30. decembrim Krievijas armija karā pret Ukrainu zaudējusi vairāk nekā 1,2 miljonus nogalināto un ievainoto karavīru.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Motivācija – nenomirt zem tilta?” Zane neizpratnē par darba devēju absurdajām prasībām
“Viens no rupjākajiem pārkāpumiem šajā gadījumā ir…” Advokāts izanalizējis Raimonda Paula Dziesmu svētku rīkošanu no tiesību prizmas
Kokteilis
10 baisas mistērijas, kas pierāda, ka dzīvojam dīvainos un drūmos laikos
Zelenskis uzskata, ka karš varētu beigties 2026. gadā, jo Putins, visticamāk, neuzdrošināsies izsludināt mobilizāciju, jo “krievi to neatzīst un to neciena”.

2025. gada septembrī diktators Putins paziņoja, ka okupācijas armijas skaits Ukrainā ir aptuveni 710 tūkstoši cilvēku. Salīdzinājumam – 2025. gada janvārī Volodimirs Zelenskis lēsa, ka Krievijas armijas skaits Ukrainā ir aptuveni 600 tūkstoši karavīru.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirils Budanovs intervijā medijam “Suspilne” norādīja, ka 2026. gadā Krievija plāno armijā iesaistīt 409 tūkstošus cilvēku. Tas ir gandrīz tikpat daudz kā 2025. gadā. Šajā gadījumā runa ir tikai par līgumkaravīriem, kuri tiek piesaistīti okupācijas armijai ar lielām naudas izmaksām. Budanovs uzsvēra, ka līgumkaravīru vervēšanas problēmu dēļ Putina režīms ir spiests pastāvīgi palielināt šos maksājumus.

Savukārt Ukrainas Bruņoto spēku skaits 2025. gada janvārī bija aptuveni 880 tūkstoši cilvēku. To iepriekš paziņoja Volodimirs Zelenskis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Viedoklis
Armands Puče: Olimpiāde kara laikā ir par krāpšanos un melošanu
Kamēr Zelenskis tikās ar Trampu, Lavrovs izdomājis Ukrainu apmelot kādā rīcība, ar kuru tai nav nekāda sakara
TV24
“Tas ir rakstīts ūdenī ar mēslu dakšu!” Zemessardzes kapteinis norāda, ka “bunkurvecim” ir tikai viena vēlme
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.