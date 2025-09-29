Kļūst skaidrs, kas lika Trampam mainīt savu attieksmi pret Ukrainu: viņam ir jauns uzbrukuma plāns 0
Panākumi frontē, padomnieku spiediens un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ietekme ir likusi ASV prezidentam Donaldam Trampam mainīt savu līdzšinējo piesardzīgo nostāju un sākt pozitīvāk raudzīties uz Ukrainas izredzēm gūt lielākus panākumus karā, vēsta “Lrytas”.
Kā raksta “The Wall Street Journal”, pēdējās dienās Tramps aktīvi gatavojies tikšanās reizei ar Zelenski, apspriežoties ar savas administrācijas amatpersonām, kas jau ilgu laiku aicinājušas viņu ieņemt stingrāku pozīciju pret Krieviju. Starp viņiem minēts ASV īpašais sūtnis Kīts Kellogs un jaunais vēstnieks ANO Maiks Volcs, kuri Trampam skaidrojuši, ka: “Krievija pēdējā gada laikā kaujas laukā ir sasniegusi ļoti maz”.
Tramps arī uzzinājis, ka Ukraina gatavo plašu uzbrukumu, kura īstenošanai nepieciešams amerikāņu izlūkdienestu atbalsts. Situāciju mainījusi arī Zelenska rīcība pēc pretrunīgi vērtētās tikšanās Baltajā namā – viņš piekritis ASV prasībai runāt par pamieru un publiski pateicies Trampam par viņa centieniem palīdzēt Ukrainai.
Mainījies ne tikai Trampa tonis, bet arī politika. Ja agrāk Vašingtona atļāva tikai ieroču tirdzniecību un ierobežoja to izmantošanu triecieniem pret Krievijas teritoriju, tad 29. septembrī, pirmdien, Tramps jau devis zaļo gaismu Ukrainai veikt tāla darbības rādiusa triecienus pret Krieviju. Par to “Fox News” ēterā paziņoja ASV īpašais sūtnis Kīts Kellogs, uzsverot, ka Ukraina nekad nav lūgusi amerikāņu karaspēka izvietošanu savā teritorijā – tikai ieročus un atļauju tos izmantot.
Nesen Tramps arī negaidīti pavēstīja, ka Ukraina varētu atgūt Krievijas okupētās teritorijas. Taču vairāki Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti pret šo izteikumu izturas skeptiski, norādot, ka realitātē tas nebūs tik vienkārši.