Foto. Scanpix/Katrin Requadt/dpa

Trešdien Latvijas dienvidos nedaudz snigs; šorīt galvenokārt Vidzemē un Latgalē autoceļi ir apledojuši Ieteikt







Trešdienas rītā Latvijas lielākajā daļā gaiss atdzisis līdz -1..-6 grādiem, vēsākais laiks ir Ziemeļvidzemē, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Mākoņu maz, bet valsts dienvidos debesis pārsvarā mākoņainas, vietām Daugavpils apkārtnē nedaudz snieg.

Autoceļi vietām apledojuši, sliktākie braukšanas apstākļi ir Latgalē.

Pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba. Ieplūstot gaisam no Arktikas, samazinājies putekļu daudzums, bet nedaudz pieaugusi ozona koncentrācija.

Rīgā mākoņi daļēji sedz debesis, ziemeļaustrumu vējš pūš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra -2 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +3,8 grādiem Dagdā līdz +7,9 grādiem Liepājā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 3.decembrī bija +25 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -25..-26 grādi vietām Skandināvijā un Somijas ziemeļrietumos.

Trešdien Latvijā gaidāms sauss un visai saulains laiks, valsts dienvidos vietām nedaudz snigs, vairāk nokrišņu būs vakarā Dienvidkurzemē, prognozē sinoptiķi.

Mākoņi daļēji klās debesis, Latvijas dienvidos debesis apmāksies. Pūtīs mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra nepārsniegs -2..+2 grādus.

Rīgā uzspīdēs saule, vakarā debesis apmāksies, laiks saglabāsies sauss. Pūtīs dzestrs austrumu, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par nulles atzīmi.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1023-1027 hektopaskāliem jūras līmenī.

Autovadītāju ievērībai: šorīt galvenokārt Vidzemē, Latgalē un dažviet Kurzemē apledojums apgrūtina braukšanu

Šorīt uz plkst. 6:30 galvenokārt Vidzemē, Latgalē un dažviet Kurzemē apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 60 ziemas dienesta tehnikas vienības, tā portālu LA.LV informēja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Vidzemes šoseja (A2) posmā no Augšlīgatnes līdz Virešiem;

Valmieras šoseja (A3) posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem;

Daugavpils šoseja (A6) posmā no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij;

Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;

Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;

Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ogres, Aizkraukles, Jēkabpils, Limbažu, Valmieras, Cēsu, Gulbenes, Valkas, Rēzeknes, Ludzas, Alūksnes, Preiļu, Krāslavas, Talsu un Ventspils apkārtnē.

Tāpat apledo vietējas nozīmes ceļi Ogres, Limbažu, Aizkraukles, Jēkabpils, Daugavpils, Krāslavas un Preiļu tuvumā.

Ziemas sezonā aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem uz ceļa, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot piesardzīgu distanci. Mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos Twitter un Facebook.

𝟎𝟒.𝟏𝟐. Naktī teritorijas lielākajā daļā nokrišņi, dienā dienvidu rajonos neliels sniegs. Atsevišķos posmos ceļi slideni. Lēns/mērens Z, ZA vējš, dienā iegriezīsies no A, līča piekrastē brāzmains. G.t. naktī 0…-5°, Kurzemes piekrastē -1…+2°, dienā -2…+2° pic.twitter.com/mtDPQ57hnV — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 3, 2024