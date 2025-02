Kaija. Foto: Edijs Pālens/LETA

Trešdien Rīgā uzspīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi, bet Kurzemē sinoptiķi sola lietu Ieteikt







Trešdien plkst.5 gaisa temperatūra valstī bija no +3,9 grādiem Liepājas ostā līdz -6,2 grādiem Alūksnē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Debesis pārsvarā apmākušās, nav ievērojamu nokrišņu. Sniega biezums 0-4 centimetri. Vējš lēni līdz mēreni pūš no dienvidu puses.

Gaisa kvalitāte laba, sliktāka tā ir Kurzemē, kur vējš no Centrāleiropas atnesis paaugstinātu daļiņu PM2.5 koncentrāciju.

Rīgā apmācies laiks, pūš dienvidu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra 0..-1 grāds.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +4,0 grādiem Liepājas ostā līdz -4,4 grādiem Alūksnē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 4.februārī bija +20 grādi Spānijā un +22 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu aptuveni -30 grādi Somijas austrumos un Krievijā.

Trešdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām mazliet snigs, Kurzemē gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, austrumu novados saglabāsies viegls sals.

Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +2..+3 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals, kā arī atmosfēras frontes, kas saistītas ar ciklonu Arktikā. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1026 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1033 hektopaskāliem Alūksnē un Rēzeknē.

Šodien vietām nokrišņi – pārsvarā sniegs, rietumos no dienas vidus arī sl. sniegs, lietus. Centrālajos un austrumu rajonos slideni ceļi! Lēns līdz mērens D puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra 0…+4°, A rajonos 0…-3°. — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 5, 2025

Vietām braukšanas apstākļus apgrūtina apledojums

Apledojuma dēļ trešdienas rītā vietām ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, tomēr situācija kopumā ir ievērojami labāka nekā pirmdien un otrdien, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija par ceļu stāvokli.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem braukšana ir apgrūtināta Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei, Valmieras šosejas posmā no Raganas līdz Braslas tiltam un Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem.

Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kuldīgas, Dobeles, Tukuma, Rīgas, Jēkabpils, Gulbenes, Alūksnes, Valmieras, Cēsu, Limbažu un Valgas apkārtnē.

Slideno ceļa posmu kaisīšanā trešdienas rītā ir iesaistītas 32 ziemas dienesta tehnikas vienības, kas ir ievērojami mazāk nekā pirmdien un otrdien.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu, kā arī ieturot drošu distanci. LVC atgādina, ka arī pēc ceļu apstrādes ar reaģentiem apledojums var veidoties atkārtoti.