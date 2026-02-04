Foto: Evija Trifanova/LETA

“Ja februārī daudz sniega…” Tautas ticējumi par laikapstākļiem februārī 0

9:37, 4. februāris 2026
Pēdējais laiks patiesi pārsteidz ar laika apstākļiem, tāpēc interesanti ielūkoties, kā tos būtu tulkojuši mūsu senči. Ieskatāmies dažos tautas ticējumos, kas saistīti ar laika vērošanu februārī!

Ja februāris bez sala, būs auksts priekšpavasaris.

Ja februāris ir silts, marts būs auksts un Lieldienas būs aukstas.

Ja februārī daudz miglas, būs lietains gads.

Ja februārī daudz lietus, daudz lietus būs visu gadu.

Ja februārī daudz sniega, aprīlī būs daudz ūdens.

Ja februārī daudz ziemeļvēju, gaidāmi jauki Jurģi.

Ja februārī istabās atmostas un lido kodes, martā būs aukstums.

